Синдромът на стрептококовия токсичен шок: Ето какво знаем за него и кои са симптомите

С мъртоносна инфекция се разпространява в Япония със стряскаща скорост, като експертите не могат да разберат защо.

Стрептококи тип А е известен с това, че засяга гърлото при деца. Но по-тежка форма на бактерията може да доведе до усложнения като синдром на стрептококов токсичен шок (STSS).

Броят на случаите на най-тежката форма на стрептококи достигна върхове през миналата година с 941 потвърдени случая на STSS, според Japan Times.

Въпреки това, броят на случаите тази година вече се очаква да надмине този рекорд, като през първите два месеца на 2024 г. са регистрирани 378 случая.

Инфекциите със стрептококи тип А се разпространяват чрез близък контакт със заразен човек, те могат да се предават и чрез кашлица, кихане и рани.

Някои хора имат бактерията в тялото си, но са асимптоматични, но въпреки това могат да я предадат, за да заразят други.

Националният институт по инфекциозни болести каза пред The ​​Guardian : „Все още има много неизвестни фактори по отношение на механизмите зад фулминантните (тежки и внезапни) форми на стрептококи и ние не сме на етапа, в който можем да ги обясним.“

Какво е стрептококи тип А?

Стрептококи тип A е често срещан вид бактерия, която живее в гърлото и по кожата, обикновено се лекува лесно, но някои инфекции са по-сериозни.

По-леките инфекции, причинени от стрептококи тип А, включват скарлатина и ларингит, които са лечими с антибиотици.

По-сериозните инфекции идват от по-инвазивна група стрептококи тип А, известна като iGas.

Опасна инфекция плъзна в Япония, смъртността е около 30%

Най-тежката форма на инфекцията е синдром на стрептококов токсичен шок (STSS), като симптомите включват висока температура, втрисане, мускулни болки, гадене и повръщане, според Центъра за контрол на заболяванията на САЩ.

В най-тежките случаи STSS прогресира до сепсис, органна недостатъчност и некроза - известна още като „болест, разяждаща плътта“.

Смъртността от STSS е 30 %, според Guardian.

Как да спрем разпространението

За да се намали вероятността от заразяване или разпространение на инфекция: хората трябва да избягват близък контакт със заразени хора, да мият често ръцете си, да покриват носа и устата си при кашляне или кихане.

Защо Япония отбеляза възход?

Според някои експерти бързият скок на заболелите е свързан с премахването на ограниченията по време на пандемията от коронавирус.

Covid-19 беше понижен до същата категория на тежест като сезонния грип през май 2023 г., което накара някога бдителното население да стане по-отпуснато, каза Кен Кикучи, професор по инфекциозни болести в Женския медицински университет в Токио.

"100-дневната кашлица": Разпространява се силно заразна инфекция

Той каза: „Според мен над 50 % от японците са били заразени от Sars-CoV-2 [вирусът, който причинява Covid-19].

„Имунологичният статус на хората след възстановяване от Covid-19 може да промени тяхната чувствителност към някои микроорганизми. Трябва да изясним инфекциозния цикъл на тежките инвазивни стрептококови пиогенни заболявания и да ги поставим под контрол незабавно."

Честите симптоми на стрептокок А включват:

Грипоподобни симптоми, като висока температура, подути жлези или болки в тялото

Възпалено гърло (стрептокок в гърлото или тонзилит)

Обрив, който се усеща груб, като шкурка (скарлатина)

Струпеи и рани (импетиго)

Болка и подуване (целулит)

Силни мускулни болки

Гадене и повръщане

