Ден на национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия“

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М инистерският съвет обяви 11 ноември за ден на национален траур в памет на жертвите на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“. При инцидентите, станали в района на пътен възел „Зимница“, се удариха общо 86 превозни средства. Загинаха 11 души, а десетки бяха ранени.

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Знамената на държавните институции ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към загиналите.

Кметът на София Васил Терзиев отмени всички публични, културни и развлекателни събития в столицата.

Министър-председателят Румен Радев съобщи, че ще бъдат осигурени финансови компенсации за семействата, засегнати от трагедията. Очаква се министърът на труда и социалната политика да представи подробности за предвиденото подпомагане. Министерският съвет ще обсъди и възможностите за предоставяне на допълнителна подкрепа.

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Как се стигна до тежките катастрофи

Двете тежки верижни катастрофи станаха малко преди 7:00 ч. сутринта на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. По това време в района е имало гъста мъгла, а пътната настилка е била мокра.

Общо 51 души са били транспортирани до лечебни заведения в Сливен, Ямбол и Бургас. Най-много са настанените в болниците в Сливен – 33, в Ямбол са 11, а в Бургас – 7. Тежко пострадалите са 13.

Незабавно след подаването на сигнала е била задействана операция „Спаси“.

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Първоначалният сблъсък е възникнал в платното в посока Бургас, след като товарен автомобил е препречил пътя на автобус, превозващ група хора. След това в задната част на автобуса се е ударил товарен автомобил, превозващ жито, а в него се е блъснал лек автомобил.

Верижната катастрофа в платното за София е станала при обстоятелства, които все още се изясняват. Една от предполагаемите причини е разсейване на водачите, които са отклонили вниманието си, след като са забелязали тежкия сблъсък в насрещното платно.

Разследването трябва да установи причините и обстоятелствата около двата инцидента.