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Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 23:20
Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия
Източник: iStock

В оеннослужещ на 41 години от армията на САЩ беше арестуван във Великобритания по подозрение в шпионаж в полза на Русия. Акцията е извършена във вторник от британските части за борба с тероризма в координация с американските власти, военни представители и ФБР, съобщава лондонската полиция, предава Си Ен Ен.

Мъжът е задържан в района на Глостършир. Той е заподозрян в престъпления по два текста от британския Закон за националната сигурност от 2023 г. - незаконно боравене със защитена информация и оказване на помощ на чуждестранна разузнавателна служба. Според полицията държавата, за която е шпионирал, е Русия.

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По случая се извършват обиски на два адреса в графство Глостършир. Заподозреният остава в ареста в полицейско управление в Лондон.

Високопоставен представител на НАТО е потвърдил пред Си Ен Ен, че военнослужещият е бил назначен към Корпуса за бързо реагиране на съюзническите сили - британско командване на НАТО, базирано в Глостър.

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация.

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Директорът на ФБР Каш Пател заяви, че случаят включва подозрения за шпионаж и предупреди, че американските служби няма да толерират действия, които нарушават клетвата за вярност към САЩ и застрашават националната сигурност на страната и нейните съюзници.

Към момента няма официална реакция от Москва.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
шпионаж арест САЩ Русия
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