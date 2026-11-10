Свят

Защо Украйна изостави Покровск

Покровск фактически е бил напуснат от Силите за отбрана на Украйна още в края на юни 2026 г.

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 22:48
Защо Украйна изостави Покровск
Източник: AP/БТА

П рез лятото на 2025 г. Силите за отбрана на Украйна се опитаха едновременно да удържат два големи града - Покровск и Мирноград, за което бе необходим голям брой личен състав. Това заяви за "Украинская правда“ командирът на 7-и корпус на Десантно-щурмовите войски Евгений Ласийчук, цитиран от "Фокус“.

Той добави, че тогава на фона на това са възникнали и проблем край Добропилия, където Русия успя да напредне на доста голямо разстояние, като руските войски са се опитали да продължат да развива този успех. И в този момент на Силите за отбрана е било необходимо подкрепление както в района на Мирноград и Покровск, така и при Добропиля.

"Ситуацията в Покровск е истински ад"

"При избора между Покровск и Добропиля, тоест къде да се насочи резервът, бе избран Добропиля - и това бе правилно. В противен случай противникът щеше да овладее широк фронт в оперативна дълбочина. Затова военното ръководство взе решение да стабилизира обстановката именно там, да възстанови загубените позиции, доколкото това беше възможно. Там, по-конкретно, се намираха нашите бригади“, сподели Ласийчук.

Военният поясни, че на този фон Покровск се е наложило да се защитава с онези сили и средства, които са били непосредствено в района. Според него за удържането на Покровск тогава на командването са били необходими около три бригади. А за да се прочисти градът от проникналите руски войски – още поне една бойна бригада от Въздушно-десантните войски. На въпроса колко войски реално е имало тогава в града, Ласийчук отговори:'

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

"Там имаше командни пунктове, позиции на операторите и една бригада, която удържаше именно населеното място“.

Припомняме, че бившият началник на Генералния щаб Александър Сирски обясни защо ВСУ се наложи да напуснат Авдеевка и Покровск. По думите му, Русия е събрала около 100 хилядна армия в района на Покровск.

"Тогава отбелязах, че Покровск беше основното направление на настъплението на противника – 100-хилядна група, шест-седемкратно превъзходство в сили и средства по това направление. И още на 30 септември 2024 г. противникът за първи път обяви, че е в Покровск“, коментира Сирски.

Той добави, че Покровск фактически е бил напуснат от Силите за отбрана на Украйна още в края на юни 2026 г.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Шефът на НСлС: Мъглата е предпоставка, не причина

Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Финансов ултиматум на Мерц за Украйна, български политици реагираха

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Newsweek: Обратното броене за Путин започна: Остават му точно 2 години

Newsweek: Обратното броене за Путин започна: Остават му точно 2 години

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Защо кучето ви носи различни предмети?

Защо кучето ви носи различни предмети?

dogsandcats.bg
До 1500 евро по-малко данък за родители
Ексклузивно

До 1500 евро по-малко данък за родители

Преди 13 часа
Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?
Ексклузивно

Апокалипсис в мъглата на „Тракия“: Как да оцелеем, ако видимостта падне за секунди?

Преди 10 часа
40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?
Ексклузивно

40 години брак, изневяра и милиарди в банката: Коя е предадената съпруга на шефа на Nvidia?

Преди 14 часа
Одобриха скока на данъчните оценки на имотите
Ексклузивно

Одобриха скока на данъчните оценки на имотите

Преди 8 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Лондон задържа военен от САЩ за шпионаж за Русия

Свят Преди 16 минути

Според американския бригаден генерал Шон Станчън става дума за високопоставен военен, на когото е била поверена чувствителна информация

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Константинели и Велизар бяха елиминирани от “Игри на волята”

Любопитно Преди 22 минути

Първото си ексклузивно интервю състезателката по калистеника даде в новия епизод на поредицата “Домът на волята”

Петима души, сред които и дете след конфликт в Сливенско

Петима души, сред които и дете след конфликт в Сливенско

България Преди 4 часа

Извършват се разпити и процесуално-следствени действия

Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“

Кръводарителска акция за пострадалите на АМ „Тракия“

България Преди 4 часа

Всеки кандидат попълва въпросник за здравословното си състояние

PalmsBet

Знаменитости, бизнес и мода: Palms Bet в центъра на три престижни събития

Любопитно Преди 5 часа

Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

Португалия се готви за ужасна буря, МВнР предупреди българите

Свят Преди 5 часа

Португалските власти призоваха населението да остане по домовете си заради очакваните ветрове със скорост до 140 км/ч

Стрелба в Хамбург, загинал, ранени, търсят връзка с две тела

Стрелба в Хамбург, загинал, ранени, търсят връзка с две тела

Свят Преди 5 часа

Полицията обгради Елбфилхармония“

.

Развръзка в груповата фаза на УЕФА Лига на нациите по DIEMA XTRA

Любопитно Преди 6 часа

Гледайте ключовите двубои от последните два кръга на първенството на живо в каналите на DIEMA XTRA

Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройства

Vivacom стартира най-добрия си Черен ноември с отстъпки до 95% на над 165 устройств

Любопитно Преди 6 часа

<p>&bdquo;Ще умра!&ldquo;: Дъстин Хофман с шокиращо разкритие за пистолет в главата след изневяра</p>

„Ще умра!“: 89-годишният Дъстин Хофман с шокиращо разкритие за пистолет в главата след изневяра

Свят Преди 6 часа

Холивудската легенда Дъстин Хофман разкрива за драматичен момент от младостта си, когато побеснял съпруг го заварва в леглото със съпругата си. Звездата от „Рейнман“ и „Дипломантът“ споделя за страха за живота си и за новите разкрития в мемоарите си

Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути

Новият фронт на Северна Корея: Как хакери перат откраднати милиарди с „меме“ криптовалути

Свят Преди 6 часа

Свързана със Северна Корея хакерска група използва новаторска и евтина тактика със създаването на фалшиви меме токени, за да прикрие следите на откраднати криптовалути за над 6 милиарда долара след мащабна атака срещу Binance

Край на първия ден от преговорите между Русия и Украйна

Край на първия ден от преговорите между Русия и Украйна

Свят Преди 6 часа

Преговорите ще бъдат подновени утре сутрин

ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане

ДЗИ е коронованият дигитален лидер в българското застраховане

Любопитно Преди 6 часа

Дружеството печели за втора поредна година признанието на Global Insurance Innovation Awards

Масов арест на тийнейджъри и младежи: Какво става в Москва

Масов арест на тийнейджъри и младежи: Какво става в Москва

Свят Преди 6 часа

Стотици тийнейджъри и младежи бяха задържани от полицията на популярно място за срещи на млади хора в Москва. Потърпевши свидетелстват за лошо отношение към тях, има и такива, получили повиквателни за военна служба

Взрив на раница в Испания, загина полицай, друг беше ранен

Взрив на раница в Испания, загина полицай, друг беше ранен

Свят Преди 6 часа

Полицаите пристигнали на мястото след сигнал за спор между съседи

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

Световни лидери изразиха съпричастност към България след кървавата трагедия на АМ „Тракия“

България Преди 6 часа

Международната общност отправи съболезнования към семействата на 11-те загинали и 51-те ранени при верижната катастрофа, а Румъния потвърди за пострадал неин гражданин

Всичко от днес

От мрежата

Малтипу или Кавапу: По какво се различават?

dogsandcats.bg

Кучето ви изяде нещо по време на разходка? Ето какво да направите

dogsandcats.bg
1

Три занимания, с които да се отдадем на есенната магия

sinoptik.bg
1

Отчетоха най-топлия октомври в историята

sinoptik.bg

Тежки дни за Меган Маркъл: Първа публична поява след ареста на баща ѝ

Edna.bg

Пол Маккартни е третият най-богат музикант в света

Edna.bg

11 жертви и 51 ранени при верижни катастрофи с над 80 коли и камиони на "Тракия", магистралата е затворена (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

11 ноември е обявен за ден на национален траур

Nova.bg