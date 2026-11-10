П рез лятото на 2025 г. Силите за отбрана на Украйна се опитаха едновременно да удържат два големи града - Покровск и Мирноград, за което бе необходим голям брой личен състав. Това заяви за "Украинская правда“ командирът на 7-и корпус на Десантно-щурмовите войски Евгений Ласийчук, цитиран от "Фокус“.

Той добави, че тогава на фона на това са възникнали и проблем край Добропилия, където Русия успя да напредне на доста голямо разстояние, като руските войски са се опитали да продължат да развива този успех. И в този момент на Силите за отбрана е било необходимо подкрепление както в района на Мирноград и Покровск, така и при Добропиля.

"Ситуацията в Покровск е истински ад"

"При избора между Покровск и Добропиля, тоест къде да се насочи резервът, бе избран Добропиля - и това бе правилно. В противен случай противникът щеше да овладее широк фронт в оперативна дълбочина. Затова военното ръководство взе решение да стабилизира обстановката именно там, да възстанови загубените позиции, доколкото това беше възможно. Там, по-конкретно, се намираха нашите бригади“, сподели Ласийчук.

Военният поясни, че на този фон Покровск се е наложило да се защитава с онези сили и средства, които са били непосредствено в района. Според него за удържането на Покровск тогава на командването са били необходими около три бригади. А за да се прочисти градът от проникналите руски войски – още поне една бойна бригада от Въздушно-десантните войски. На въпроса колко войски реално е имало тогава в града, Ласийчук отговори:'

Експерт: Покровск и Мирноград падат до седмици

"Там имаше командни пунктове, позиции на операторите и една бригада, която удържаше именно населеното място“.

Припомняме, че бившият началник на Генералния щаб Александър Сирски обясни защо ВСУ се наложи да напуснат Авдеевка и Покровск. По думите му, Русия е събрала около 100 хилядна армия в района на Покровск.

"Тогава отбелязах, че Покровск беше основното направление на настъплението на противника – 100-хилядна група, шест-седемкратно превъзходство в сили и средства по това направление. И още на 30 септември 2024 г. противникът за първи път обяви, че е в Покровск“, коментира Сирски.

Той добави, че Покровск фактически е бил напуснат от Силите за отбрана на Украйна още в края на юни 2026 г.