Дронове вдигнаха тревога в НАТО: Латвия и Литва зоват за укрития

Л атвия и Литва призоваха жителите на няколко района в двете страни да потърсят укрития заради заплаха от неидентифицирани дронове, навлизащи във въздушното им пространство от съседните Русия и Беларус. Двете държави съобщиха, че са били задействани и изтребители на НАТО, изпълняващи задачи по противовъздушната отбрана в Балтийския регион, предаде "Ройтерс".

Латвия свали дрон във въздушното си пространство

Няма данни за пострадали. Литовските служби за управление на кризи съобщиха, че предупреждението обхваща и Каунас – втория по големина град в страната, с население от около 300 000 души.

Междувременно Финландия, която също граничи с Русия, въведе временни ограничения за въздушното и морското пространство в източната част на Финския залив. Това съобщиха финландските въоръжени сили в публикация в социалната мрежа X.

„Това е предпазна мярка, която има за цел да се гарантира безопасността на хората в района и да се даде възможност на властите да противодействат на евентуални дронове“, посочиха военните.

Латвия вдигна изтребители на НАТО и предупреди жителите на два региона да се укрият

Украински атаки срещу руски пристанища

Предприетите мерки идват на фона на украински атаки с безпилотни апарати срещу северозападната част на Русия, където се намират големи пристанищни съоръжения за износ на стоки и петрол през Балтийско море, както и важни енергийни обекти.

Украински военни дронове нееднократно са навлизали във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва. Инцидентите засилват опасенията, че войната в Украйна може да засегне и територията на съседни държави, които са членки на НАТО и граничат с Русия и Беларус.

Латвия смята, че руски и украински дрон са нарушили въздушното ѝ пространство

При атаките срещу руски пристанища в Балтийско море някои от украинските безпилотни апарати се отклоняват от първоначалните си цели. Това налага съседните държави да предприемат допълнителни мерки за сигурност и да отправят предупреждения към населението.

Подобни инциденти вече предизвикаха и сериозни политически последици в региона. По-рано тази година нарушения на въздушното пространство доведоха до политическа криза и падане на правителството в Латвия.

Москва и Киев с различни версии за отклонените дронове

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на държави от НАТО като прикритие за атаките си срещу руски цели.

НАТО свали дрон над Латвия след въздушна тревога край руската граница

Украинската страна от своя страна твърди, че част от безпилотните ѝ апарати се отклоняват от курса си вследствие на заглушаване на сигналите за управление и навигация от руските военни.

Държавите от НАТО обвиняват Русия за създалата се ситуация, като посочват, че Москва е започнала войната срещу Украйна.