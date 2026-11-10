България

Причината за ужаса на АМ „Тракия“ може да е спрял тир

Това заяви председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 21:21
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Т ежките верижни катастрофи на АМ „Тракия“, при които загинаха 11 души, вероятно са резултат от съчетание на лоши метеорологични условия, грешки на водачи, недостатъчен контрол и липса на системи за ранно предупреждение. Това заяви в „Интервюто след Новините на NOVA председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова, която прекара деня на мястото на инцидентите край Ямбол.

Според нея първият сблъсък в посока Бургас може да е бил предизвикан от спрял в активната лента румънски тежкотоварен автомобил. Все още не е ясно защо камионът е бил спрял. Русинова допуска, че последвалите катастрофи в насрещното платно може да са станали заради шофьори, които са намалили или спрели, за да помогнат на пострадалите или да снимат случващото се. Тя подчерта, че това са предварителни предположения, а не заключения от разследването.

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Според експерта трагедията отново е показала липсата на адекватна система за предупреждение на водачите при опасни условия. Тя обърна внимание, че по магистралата няма електронни информационни табла, които да подават сигнали за намалена видимост и да указват на шофьорите да ограничат скоростта.

Русинова посочи, че България два пъти е била близо до изграждането на такава система. Първият договор е прекратен през 2022 г., а обществената поръчка, обявена през 2025 г., е спряна през лятото на 2026 г. от ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“.

В редица европейски държави се използват специализирани датчици за мъгла, заледяване и други опасни условия. Те позволяват своевременно предупреждаване на шофьорите и автоматично въвеждане на ограничения на скоростта. В България обаче за подобен център за наблюдение се говори още от 2015 г., без необходимата инфраструктура да бъде изградена.

Председателят на Европейския център за транспортни политики отхвърли възможността камерите на тол системата да заместят тези технологии. По думите ѝ те са предназначени за контрол на нарушенията и събиране на пътни такси, а не за измерване на метеорологичните условия. За ранно предупреждение са необходими специализирани и сертифицирани системи.

Кадри от дрон показват трагедията на АМ „Тракия”

Русинова посочи и недостига на средства в АПИ, който според нея затруднява както поддръжката на пътищата, така и внедряването на нови технологии. Тя е призовала премиера Румен Радев да бъдат осигурени средства поне за най-рисковите участъци.

Като друг сериозен проблем експертът открои недостига на паркинги за тежкотоварни автомобили. По думите ѝ шофьори на камиони нерядко спират на опасни места, включително в активните ленти, за да почиват. Недостатъчният контрол допълнително увеличава риска от подобни ситуации.

Припомняме, че в ранните часове на 10 ноември в района на Ямбол станаха тежки верижни катастрофи с участието на над 70 автомобила. Загинаха 11 души, а десетки пострадали бяха откарани в болниците в Ямбол, Сливен и Бургас. По първоначални данни гъста мъгла е намалила видимостта на места до около 10 метра.

Разследването е поето от Националната следствена служба, която трябва да установи точния механизъм на катастрофите и причините за тях. Заради трагедията 11 ноември е обявен за ден на национален траур.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
верижна катастрофа АМ Тракия гъста мъгла
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