Свят

Макрон съди за клевета американска инфлуенсърка

Съдебният иск е подаден от президентската двойка във федерален съд в щата Тенеси

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 22:24
Макрон съди за клевета американска инфлуенсърка
Източник: AP/БТА

П ървата дама на Франция Брижит Макрон и президентът на Франция Еманюел Макрон са завели миналата седмица в САЩ ново дело за клевета срещу американската инфлуенсърка Кандис Оуенс. Те я обвиняват, че е разпространявала и използвала невярната информация, според която съпругата на френския президент е транссексуална, предаде „Франс прес“.

Съдебният иск е подаден от президентската двойка във федерален съд в щата Тенеси. В края на октомври съдия ограничи обхвата на предишния им иск, заведен през лятото на 2025 г. срещу Оуънс в щата Делауеър. Тогава магистратът беше постановил, че Кандис Оуенс не може да бъде държана лично отговорна, тъй като срокът за предявяване на претенциите към нея е изтекъл, но е разрешил съдебното производство да продължи срещу компаниите ѝ.

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Новата жалба, внесена на 4 ноември, е насочена лично към Оуънс в щата, в който тя живее.

„Семейство Макрон наистина отново заведоха дело срещу мен“, написа тя вчера в социалната мрежа Екс.

В новото съдебно производство президентската двойка твърди, че Кандис Оуенс „е използвала невярна информация, за да популяризира собствената си независима платформа, да придобие известност и да печели пари“.

Брижит и Еманюел Макрон я обвиняват, че след първоначалния иск от лятото на 2025 г. тя е „продължила“ действията си и е „разширила разпространението на лъжите си“ по техен адрес.

„Това не е търсене на истината, а търсене на известност“, се посочва още в жалбата, в която на повече от 400 страници са изброени около 88 конкретни случая.

„Тези лъжи причиниха огромни вреди на семейство Макрон“, се казва в съдебния документ, който говори за „международна кампания за унижение“.

Тази дезинформация за Брижит Макрон, която периодично отново се появява и във френските социални мрежи още от избирането на Макрон за първи мандат през 2017 г., придоби широка популярност и в чужбина, особено в САЩ.

Това се случило, след като подкастърката Кандис Оуенс е подхванала темата през март 2024 г., а от януари 2025 г. ѝ е дала публичност в световен мащаб чрез поредица от видеоклипове, озаглавена „Да станеш Брижит“.

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Според тази невярна информация, широко разпространявана във Франция, Брижит Макрон, родена с фамилията Троньо, никога не е съществувала. Твърди се, че нейният брат Жан-Мишел е приел тази самоличност, след като се е подложил на операции по смяна на пола.

Според съдебната жалба президентската двойка на Франция се обръща към американския съд, „за да възстанови истината, да предотврати нови вреди и да потърси отговорност от г-жа Оуенс за нейното поведение“.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Габриела Големанска    
Брижит Макрон Еманюел Макрон Кандис Оуенс
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