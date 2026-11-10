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ЕС затяга правилата за новите членки

Миналия месец Европейската комисия предложи въвеждането на 15-годишен изпитателен срок

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 20:31
ЕС затяга правилата за новите членки
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейският съюз подготвя по-строги предпазни механизми за бъдещите държави членки, включително възможност за временно отнемане на правото им на глас.

Черна гора ще бъде първата страна, върху която ще се приложат новите изисквания, но за разлика от останалите преговорни глави, Подгорица няма да има възможност да договаря условията, съобщи „Евронюз“.

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Миналия месец Европейската комисия предложи въвеждането на 15-годишен изпитателен срок за новоприетите държави. Целта е ЕС да може да реагира бързо срещу страни, които нарушават европейските ценности и принципа на лоялно сътрудничество.

Предложението е резултат от настояването на пет държави основателки на ЕС да бъдат извлечени поуки от управлението на бившия унгарски премиер Виктор Орбан, който в продължение на години използваше правото си на вето върху ключови решения, за да принуждава останалите държави членки да правят отстъпки.

„Когато споменах това за първи път, казах: никакви нови троянски коне в Европейския съюз. Това беше още преди изборите в Унгария. Днес мога да кажа: никакви повече Виктор Орбановци“, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на предложението.

Съществува обаче едно съществено условие - държавите кандидатки нямат право на участие в определянето на тези институционални механизми. Те трябва или да ги приемат в предложения вид, или да се откажат от перспективата за членство в ЕС.

За Черна гора, която е най-напредналият кандидат за присъединяване, отказът практически не е възможен. Страната е инвестирала повече от десетилетие значителен административен капацитет и политически усилия в европейската интеграция.

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Промяната на условията непосредствено преди финалната фаза на присъединяването обаче предизвиква недоволство сред черногорските представители, които избягват открита критика от опасения, че това може да застраши преговорния процес.

„Винаги е било така. Предпазните механизми винаги са били донякъде едностранни“, каза високопоставен представител на ЕС, пожелал анонимност.

Предпазните механизми сами по себе си не са новост. Подобни разпоредби са били включени и в договорите за присъединяване на Хърватия, България и Румъния.

Тогава обаче те са се отнасяли до евентуални нарушения на правилата в областта на икономиката, вътрешния пазар и правосъдието.

Сега, опирайки се на опита с управлението на Орбан, Брюксел обсъжда значително по-строги мерки, включително временно лишаване на държава членка от право на глас.

Новият подход се различава съществено от обичайната процедура за присъединяване както в политическо, така и в процедурно отношение.

При стандартните преговори дадена глава се отваря, след като страната кандидат изпълни първоначалните условия на ЕС. След това тя провежда необходимите реформи, изпълнява междинните критерии и когато покрие всички изисквания, Съюзът се съгласява преговорната глава да бъде условно затворена.

В случая с новите предпазни механизми Черна гора няма да бъде поканена да представи преговорна позиция, нито да изпълнява допълнителни критерии, освен да приеме предложените условия.

Това на практика прави механизмите неподлежащи на договаряне.

Европейската комисия в момента подготвя общите позиции на ЕС по преговорни глави 34 и 35, включително проектните разпоредби за институционалните предпазни механизми, които ще бъдат включени в договора за присъединяване.

Миналия месец Комисията изпрати на държавите членки първи проект на механизмите, които трябва да залегнат в договора на Черна гора, за да събере техните становища.

Ирландското председателство на Съвета на ЕС в момента обобщава позициите на националните правителства и възнамерява следващата седмица да представи съгласуван текст на равнище посланици.

След като държавите членки постигнат обща позиция относно предпазните механизми за страните кандидатки, Европейската комисия се очаква да я включи в договора за присъединяване на Черна гора.

Това означава, че най-добрата възможност на Подгорица да повлияе върху крайния резултат е чрез дипломатически разговори с отделните държави членки. След окончателното определяне на европейската позиция възможностите за промени ще бъдат минимални.

Три основни въпроса доминират дискусиите между европейските правителства.

Първият е обхватът на санкциите, които могат да бъдат задействани чрез новия механизъм, включително отнемане на правото на глас при най-тежките нарушения.

Вторият е продължителността на изпитателния срок, който държавите кандидатки определят като прекалено дълъг заради предложените 15 години.

Третият въпрос е начинът на управление и вземане на решения, тъй като предложената процедура би предоставила значително влияние на Европейската комисия.

Някои европейски столици проявяват разбиране към аргументите на кандидатките и настояват да се прави разграничение между политическото искане за по-строги гаранции и създаването на правно приложими разпоредби.

Италия, която е част от групата „Приятели на Западните Балкани“, настоява да бъде запазен принципът на равнопоставеност между държавите членки, а предпазните механизми да бъдат пропорционални и съобразени с особеностите на всеки кандидат.

Нидерландия, от своя страна, защитава позицията, че не трябва да се прави разграничение между страните, стремящи се към членство в ЕС.

Коя от тези концепции ще надделее в крайна сметка, ще бъде решено изцяло без участието на Черна гора.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Европейски съюз Разширяване на ЕС Черна гора
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