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Вучич призован като свидетел за пране на пари от кокаин

Дарко Шарич и други обвиняеми са осъдени от Специалния отдел на Висшия съд в Белград

Николай Киров Николай Киров

10 ноември 2026, 21:13
Вучич призован като свидетел за пране на пари от кокаин
Източник: EPA/БГНЕС

Б ившият сръбски президент Александър Вучич и Марко Парезанович от Агенцията за сигурност и информация ще бъдат призовани като свидетели по делото за пране на пари срещу наркобоса Дарко Шарич, обяви председателят на съдебния състав по делото Владан Иванкович, съобщава сръбската частна телевизия „Инсайдер“.

Причината за призоваването на Вучич и Парезанович е, както обяви Иванкович, възникването на „нови обстоятелства“.

Дарко Шарич и други обвиняеми са осъдени от Специалния отдел на Висшия съд в Белград по подозрение, че са „изпрали“ най-малко 20 милиона евро, придобити чрез трафик на наркотици.

Дарко Шарич за първи път се появи пред съда

През 2020 г. Шарич беше осъден на девет години затвор по това дело на първа инстанция, но присъдата беше отменена две години по-късно и беше разпоредено повторно разглеждане на делото, припомня „Инсайдер“.

През април 2025 г. Шарич е осъден на първа инстанция на още 6 години затвор за организиране на престъпна група и план за убийството на защитения свидетел Небойша Йоксович.

Обвинението срещу Шарич тогава е, че от следствения арест (чрез криптираното приложение Sky) е организирал престъпна група с цел физическата ликвидация и дискредитирането на Йоксович. Планът е включвал убийство със снайпер по време на туристическото и развлекателно събитие „Дринска регата“.

Йоксович остава жив, все още се намира под засилена полицейска защита и дава показания срещу различни дела в съда. 

По време на произнасянето на присъдата на първа инстанция, тогавашният председател на съдия Синиша Петрович заяви, че е установено без съмнение, че парите, с които Шарич разполага, са спечелени от продажбата на кокаин, и че присъдата се основава на голям брой доказателства. От друга страна, Апелативният съд отмени присъдата, като я намери за неясна и противоречива.

Наркобосът Шарич спечелил 5 млрд евро

Това е едно от най-дългите съдебни производства в практиката на Специалния отдел на Висшия съд, тъй като обвинителният акт е внесен още през 2010 г.

Три дни преди провеждането на предсрочните парламентарни избори седмичникът „Радар“ посочва, че в съобщенията, с които медията разполага, Дарко Шарич пише на брат си Душко и братовчед си Желко Вуянович: „Ние наричаме Вучич - Оскар и Чварак (пръжки, на сръбски език) е Оскар“.

„Смятам, че е необходимо да се изяснят тези въпроси. Решението за разпит на Парезанович и Вучич като свидетели не е насочено срещу никого, а е в интерес на страната“, каза Иванкович по време на съдебното заседание.

Чатовете показват как престъпният клан на Шарич е разчитал на помощ от най-високо държавно ниво в Сърбия. В съобщенията се обсъжда влиянието на „Оскар“ върху съдебната система и съдиите, които е трябвало да вземат решения в полза на криминалната група. Според „Радар“, кореспонденцията разкрива как братът и синът на Вучич са се свързали със сътрудниците на Шарич.

Преди дни „Студентската листа - Студентите побеждават“, която спечели предсрочните избори в Сърбия, призоваха върховния прокурор Загорка Доловац и прокурора за организираната престъпност Младен Ненадич да започнат производство и да разследват твърденията, публикувани в седмичника „Радар“, за предполагаеми връзки на бившия президент Александър Вучич с организирани престъпни групи.

По-късно днес Вучич обяви пред телевизия „Информер“, че утре ще представи "цялата информация за терора и политиката, която се прилага в Сърбия, но не коментира конкретно новината, че ще бъде призован като свидетел по съдебното дело срещу Шарич.

„Умишлено не се обръщах към обществеността три дни. Исках да видя дали някой ще се осъзнае, ще започне да си върши работата и ще се грижи за страната“, каза той.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Теодора Енчева    
Александър Вучич Сърбия пране на пари
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