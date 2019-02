А мериканската икономика е регистрирала рекорден за времето след финансовата криза ръст през миналата година. Това показват публикуваните днес данни от федералното Бюро за икономически анализи.

Всъщност отчетеният темп на растеж е най-високият не само за последното десетилетие, но от 2005 г. насам. Той идва след големи данъчни съкращения и фискални стимули.

Брутният вътрешен продукт на САЩ се е увеличил с 2,9% през 2018 г. спрямо 2,2% в предходната година, като това се приближава към целта от 3%, поставена от президента Доналд Тръмп.

В същото време обаче при по-подробен анализ данните сочат забавяне през втората половина на година, което може да накара Фед да задържи планираното повишаване на лихвените нива през 2019 г.

Въпреки това, след публикуването на доклада доларът рязко поскъпна от 1,1419 EUR/USD до 1,1364 EUR/USD срещу еврото.

За периода октомври-декември 2018 г. темпът на растеж на икономиката на САЩ намалява до 2,6%, от 3,4% през третото тримесечие.

Резултатът от четвъртото тримесечие е по-добър от очакваното, тъй като се смяташе, че вътрешното потребление ще се забави повече.

Върху данните вероятно влияе и продължилото 5 седмици частично спиране на работата на федералното правителство. Но то ще се отрази по-силно – с около 0,02% в доклада за първото тримесечие на тази година.

Бизнесът в САЩ изглежда приема добре рязкото намаляване на данъците за богатите, съчетано с покачване на държавните разходи. Сред тях е и бюджетът за отбрана, които беше увеличен с 3,4%, което е най-голямото му повишение от 9 години насам.

Търговската война на Тръмп с останалия свят и най-вече с Китай е забавило леко растежа през третото тримесечие. Но далеч по-силно се отразяват повечето почивни дни през последните три месеца от годината.

За периода от септември до декември инвестициите в дълготрайни активи се покачват с най-ниския темп от цялата 2018 г.

