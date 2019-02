Б ившият председател на централната банка на САЩ остро критикува икономическите познания на президента Доналд Тръмп.

Джанет Йелън откровено заяви, че Тръмп не разбира икономическата политика и целите на Федералния резерв.

Тя също така каза, че фокусирането на президента върху търговския дефицит между САЩ и Китай е погрешно.

Йелън, която напусна Федералния резерв през 2018 г., сега е в изследователската група на института "Брукинг". Тя посочи, че атаките на президента Тръмп срещу сегашния председател на Фед Джером Пауъл са вредни за доверието на обществеността в централната банка.

Според Йелън, Тръмп изглежда не разбира двете отговорности на Фед за контролиране на инфлацията и подкрепа на заетостта.

"Е, аз се съмнявам, че той дори би могъл да каже, че целите на Фед са максимална заетост и стабилност на цените, като това са целите, които Конгресът е възложил на Фед", заяви Йелън.

По отношение на търговския дефицит с Китай тя коментира: "Когато постоянно чувам за вниманието на президента и някои негови съветници върху отстраняването на двустранните търговски дефицити с други държави, мисля, че почти всеки икономист ще ви каже, че дефицитите нямат значение и не са подходяща цел на политиката".

