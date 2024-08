Р уският посланик във Вашингтон каза днес, че Украйна не би атакувала газопроводите "Северен поток" без мълчаливото одобрение на САЩ и че Русия ще идентифицира и накаже онези, които стоят зад атаката, предаде Ройтерс.

Германия издирва украински водолаз във връзка с разследването на взривяването на "Северен поток"

Вестник „Уолстрийт джърнъл“ съобщи вчера, че най-високопоставеният украински военен е одобрил нападението срещу газопроводите през 2022 г. въпреки предупреждението на разузнавателните служби на САЩ, отправено към украинския президент Володимир Зеленски, да не бъде извършвано взривяване на тръбите.

Ukraine behind Nord Stream pipeline sabotage, report claims https://t.co/lJTc7DvTqf

A report by the US outlet Wall Street Journal claims Kyiv concocted the plan to blow up the pipeline bringing Russian gas to Germany in May 2022, citing four anonymous Ukrainian military sources.