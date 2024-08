Киев отрече участие в саботажа на "Северен поток"

С ъветникът на украинския президент Володимир Зеленски - Михайло Подоляк, отрече участие на неговата страна във взривовете, които повредиха газопровода "Северен поток 2", като за сметка на това посочи Русия в коментара си за Ройтерс днес.

🇺🇦 Ukrainian presidential adviser Mykhailo Podolyak denied his country's involvement in explosions which damaged the Nord Stream 2 gas pipeline and instead pointed the finger at #Russia in comments to Reuters on Thursday.https://t.co/TZKZp91dwC#nordstream2 #Ukraine