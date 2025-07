Разследващите за катастрофата с Диого Жота: Ограничението на скоростта е било значително превишено

И спанската полиция заяви, че "всички доказателства до момента" показват, че Диого Жота е управлявал превозното средство, което се разби миналата седмица и доведе до смъртта на футболиста на "Ливърпул"и на неговия брат. Това предаде Sky News .

(Във видеото: Поклонение пред Диого Жота)

Властите добавиха, че според наличната информация автомобилът "значително е превишил ограничението на скоростта за автомагистралата".

Катастрофата е станала в 00:30 часа местно време в четвъртък (23:30 по британско лятно време в сряда) на автомагистрала A-52 в община Сернадия, провинция Самора.

Докладът по случая се подготвя и предстои да бъде финализиран.

"Наред с други неща, се изследват следите, оставени от едно от колелата на автомобила", се казва още в изявление на Гражданската гвардия в Самора.

Властите посочиха, че докладът все още не е завършен, но ще бъде "представен в съда в Пуебла де Санабрия“.

28-годишният португалски нападател е загинал при катастрофата в северозападна Испания.

