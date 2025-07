Португалия се прощава с Диого Жота: Поклонението започва днес

П оклонението пред португалския национал и нападател на Ливърпул Диого Жота ще започне днес в 15:00 часа местно време в църквата „Сао Косме“ край Порто – родния град на футболиста. Това съобщават португалският CNN и британският Daily Mail, като цитират местния свещеник Жозе Мануел Маседо.

Diogo Jota’s funeral to begin in Portugal today



Two hearses from Portugal arrive at the funeral home in the Spanish town of Puebla de Sanabria where the bodies Diogo Jota and his brother Andre Felipe were taken



the wake will take place at Sao Cosme Chapel before the funeral… pic.twitter.com/fKUQzXQ5xk