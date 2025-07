Погребаха Диого Жота и Андре Силва, принц Уилям отдаде почит

П огребението на звездата на Ливърпул Диого Жота и по-малкия му брат Андре Силва е днес. Съотборниците на Жота в английския гранд и в португалския национален отбор са в Португалия, за да изпратят съотборника си в последния му път, информира SkyNews.

Феновете на ФК Ливърпул междувременно не спират да отдават почит на футболиста пред клубния стадион „Анфийлд“.

Ламборгинито, в което пътуваха братята в четвъртък, излезе от пътя и се запали,

като испанската полиция заяви в изявление, че гума на колата се е спукала, докато са изпреварвали около 00:30 ч.

В края на юни 28-годишният Жота се ожени за Руте Кардозу, партньорката му от 10 години, която сега трябва да скърби за съпруга си, докато утешава трите им малки деца.

Преди два дни британският престолонаследник

принц Уилям отдаде почит Диого Жота и брат му,

след като загинаха в автомобилна катастрофа в Испания, съобщава Newsweek.

Принцът на Уелс, като патрон на Футболната асоциация (ФА), ръководният орган на английския футбол, ще има остро разбиране за това, през което преминава семейството на Жота, след като собствената му майка, принцеса Даяна, загина в автомобилна катастрофа в Париж, когато той беше на 15 години.

As part of the footballing family, I am deeply saddened to hear of the passing of Diogo Jota and his brother. Our thoughts are with his family, friends, and all who knew him @LFC @Wolves. W