Истината за фиаското с китайския шпионски балон в САЩ

Ш окиращата истина за китайския шпионски балон, който навлезе във въздушното пространство на САЩ миналата година, най-накрая беше разкрита.

Паниката обхвана страната, когато през февруари 2023 г. служители забелязаха огромен бял балон да се носи над канадската граница.

Макар китайското правителство да настояваше, че това е гражданско метеорологично устройство, което се е отклонило от курса си, балонът се носеше близо до военновъздушната база Малмстрьом в Монтана, където се намират някои от американските междуконтинентални балистични ракети (МБР).

Мистериозната траектория доведе до това, че официалните лица наредиха балонът да бъде свален и изпратиха над Атлантическия океан самолет F-22 Raptor на ВВС, който да свърши тази работа.

Глен ВанХерк, пенсиониран генерал от ВВС, който ръководеше Северноамериканското командване за аерокосмическа отбрана (NORAD), заяви пред National Post, че официалните лица са се свързали с него едва когато балонът е бил почти над Аляска - две седмици преди да премине в Долната 48-а държава.

Той незабавно задействал два стелт изтребителя Raptor и два въоръжени F-16, за да се справят с балона, но поради това, че той не представлявал физическа заплаха, самолетите трябвало да се оттеглят, докато президентът Джо Байдън не дал зелена светлина.

Сега, повече от година по-късно, ВанХерк казва, че е трябвало да бъде предупреден за шпионския балон предварително. Оттогава се появиха доклади, според които американското разузнаване може да е знаело за балона от момента на изстрелването му от остров Хайнан в Китай.

„Това е провал на множество разузнавателни служби и на Министерството на отбраната. Не бива да се изненадвам от нещо, което влиза в зоната ми на отговорност... Всеки, който знае за това, трябва да го предаде. Не би трябвало да се уведомява за по-малко от 24 часа.“

Около два дни преди свалянето се появи новината, че китайски шпионски балон, с размерите на три автобуса, е бил забелязан да се носи в продължение на един ден.

Байдън е бил информиран два дни преди свалянето и след като то е било забелязано и докладвано от цивилни лица в търговски самолет.

Президентът предложи балонът на голяма височина да бъде свален, но Пентагонът се противопостави на този ход, опасявайки се от цивилни жертви, ако гигантският балон се взриви във въздуха.

Китайското правителство настояваше, че устройството е било гражданско метеорологично устройство, което се е отклонило от курса, но след като балонът промени курса си и премина над чувствителни ядрени обекти, той беше свален с ракета Sidewinder, изстреляна от самолет F-22 Raptor на ВВС над Атлантическия океан.

ВанХерк заяви пред National Post, че балонът е подчертал как атаките могат да пристигнат без предупреждение: „Няма да видим крилати ракети с голям обсег. Днес, когато ракети се изстрелват от подводници, ракети се изстрелват от самолети, ракети се изстрелват от сушата далеч извън обсега на кривината на Земята, времето ви за реакция на такива неща е ограничено“.

ВанХерк заяви, че въпреки че NORAD е бил предупреден от американски разузнавателни източници за подобни балони през предходната година, той „веднага е разбрал, че това ще бъде голям проблем“, когато е бил уведомен за пристигането на апарата.

В NORAD са вдигнати тревоги, след като балонът е променил курса си и се е насочил на юг по траектория, която ще го отведе над Айдахо, граничещ с Монтана, където се намират военна база и силози за ядрени ракети.

Военните служители разработват план за сваляне на балона, но изчакват, докато той се озове над водата, за да сведат до минимум рисковете за цивилното население и инфраструктурата на САЩ.

Базираната в Колорадо организация NORAD е създадена по времето на Студената война и има за задача да се справя с въздушни и космически заплахи, включително нападения с ядрени ракети - и се въздържа от свалянето на ракетата поради опасения, че отломки ще паднат в радиус от седем мили.

Ванхерк, бивш пилот на изтребител и бомбардировач, се е подготвил за пристигането на китайски шпионски балон, като е проучвал дали балоните, които могат да се издигнат на височина до 80 000 фута, все още са под юрисдикцията на САЩ (правните му съветници са му казали, че суверенитетът на САЩ се простира чак до космоса).

Той каза: „Казах на екипа си, че е въпрос на време някой от тези балони да се приближи до Северна Америка“.

ВанХерк казва, че разузнавателната общност се е свързала с него едва на 27 януари 2023 г., когато балонът е бил почти над Алеутските острови в Аляска.

На 28 януари NORAD го открива над остров Сейнт Матю в Берингово море.

Командирът на NORAD незабавно задейства два стелт изтребителя Raptor и два въоръжени F-16, за да се справят с балона.

Изтребителите трябваше да летят с повече от 640 км в час, за да се задържат във въздуха на 3000 м височина, което означаваше, че трябваше да се връщат многократно, за да сканират бавно движещия се балон.

При проверката стана ясно, че той не представлява физическа заплаха и не е в състояние да хвърля бомби или да изстрелва ракети.

Това означаваше, че командирът на NORAD не можеше сам да нареди свалянето на балона, а трябваше да изчака президентът Джо Байдън да даде заповедта.

Впоследствие се появиха съобщения, че американското разузнаване може да е знаело за балона от момента на изстрелването му на остров Хайнан в Китай.

ВанХерк смята, че NORAD е трябвало да бъде предупредена по-рано за балона.

Изглежда, че балонът се е движил в близост до чувствителни американски бази, включително военновъздушната база Малмстрьом в Монтана, която контролира 150 силоза за междуконтинентални балистични ракети, и военновъздушната база Офът в Небраска, където се намира Стратегическото командване на САЩ, отговарящо за ядрените сили.

Изглеждаше, че се носи и над военновъздушната база „Уайтман“ в Мисури, която управлява бомбардировачите В-2 на ВВС.

ВанХерк казва, че последвалият анализ на отломките от балона, извършен от ФБР, е показал, че балонът никога не е събирал разузнавателна информация и не е предавал нищо на Китай.

Той казва: „В края на краищата се случи най-доброто нещо за канадския и американския народ. Първо, те (Китай) не са събирали (разузнавателна информация), знаем това със сигурност. Второ, ние използвахме максимално нашето събиране и разкрихме КНР (Китайската народна република) и това, което прави. И номер три, което е най-важното, канадският и американският народ бяха в безопасност“.

