Торнадо връхлетя град в Калифорния на фона на силни бури в американския щат (ВИДЕО)

Т орнадо премина вчера през Монтебело в Южна Калифорния, където отнесе покриви и помете автомобили в края на зимата, оказала се особено тежка за този югозападен американски щат, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Вихрушка като тези, каквито обичайно възникват в долините из централните части на САЩ, мина през този град на няколко километра от Лос Анджелис.

At least one person was injured after a possible rare tornado hit Montebello, a city just southeast of Los Angeles, officials say. The “intense microcell” hit an industrial area of the city, and at least one commercial building was damaged. https://t.co/7zF7rqw7Vb