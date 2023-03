"Беше ужасяващ звяр в тъмното, който унищожи цял град": Уникален вид торнадо е ударило Мисисипи в петък

Опустошаващо клиново торнадо, с обхват почти една миля, удари Мисисипи в петък. Стихията е причинила смъртта на поне 26 човека. Била е придружена от градушка с големината на топка за голф, а вятърът е достигнал скорост от 200 мили в час, съобщават учените. Но нещо уникално е имало в торнадото, поразило Мисисипи, разкриват изследователите.

#SilverCity #Mississippi A wedge tornado reportedly 2mi at the base has destroyed multiple towns in Mississippi and Alabama. Multiple reports of towns completely demolished with no safe routes for emergency crews to access those who are trapped. Pray for all involved🙏 pic.twitter.com/uxAFF4YcMc



Бурята е най-смъртоносната от над 50 години в Мисисипи, показват регистрите на Националната метеорологична служба. Торнадото е ударило няколко по-малки града със силен вятър със скорост 166/200 мили в час (267 до 322 км/ч) и е оценено на EF4 по скалата на Фуджита - втората най-висока категория в системата за оценка на NWS - според публикация в Twitter, от NWS в Джаксън, Мисисипи.



„Петък вечер беше нещо, което никога не съм преживявал“, написа в Twitter Захари Хол, ловец на бури, наблюдавал как торнадото помита малкия град Ролинг Форк. „Това торнадо беше просто… различно. Беше страшно. Беше силно. Имаше тътени. Беше ужасяващ звяр в тъмното, който буквално унищожи цял град.“

Торнадото се разпростряло по-скоро на широчина, отколкото на височина, докато кънтяло по делтата на Мисисипи. Това, както необичайната му форма, провокирали наблюдателите на бури да го нарекат "клиново торнадо". Неофициалното описание обаче няма научно значение, тъй като много фактори могат да формират широчината на торнадото, според Националната администрация за океаните и атмосферата.

Бурята, причинила торнадото, е част от по-голяма система от бури, която бушува в Калифорния и предизвиква сериозни наводнения в Аризона, източна Оклахома и северна Вирджиния, според Washington Post. Торнадото е набирало сила, докато пътувало. Било подхранвано от високите температури над повърхността на Мексиканския залив и ветровете на голяма надморска височина предизвикани от струйния поток, генерирал необходимото завихряне, за образуване на силно торнадо.

Track of the currently still-ongoing likely EF-3+ wedge tornado that struck Rolling Fork, Mississippi earlier. This thing has likely traveled at LEAST 40+ miles so far. Hearing of bad damage and injuries in Rolling Fork, hope everyone makes it out okay 💔 pic.twitter.com/gjCGMFYGsT