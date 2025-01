Арестуваха служител на хотела, в който загина Лиъм Пейн

А ржентинските власти са задържали служител в хотела, от чийто балкон загина вокалистът на "Уан дайрекшън" Лиъм Пейн през октомври м.г., съобщи британското издание "Мирър".

Hotel employee accused of selling drugs to Liam Payne reportedly surrenders to police https://t.co/DJhAgYYZlw