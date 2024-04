Какво причини градушката с големина на бейзболна топка в Испания

Г игантската градушка, връхлетяла Жирона в Северозападна Испания през 2022 г., е била подхранвана от изменението на климата, като морската гореща вълна е спомогнала за засилването на бурята, при която е загинало малко дете.

(Във видеото: В борба с градушките: Започват денонощни дежурства на ракетните площадки у нас)

Всички тези фактори в комбинация са подпомогнали формирането на смъртоносна, рекордна градушка в Испания, показва ново проучване.

Градушката с големина на бейзболна топка удари Североизточна Испания през август 2022 г., като рани 67 души и уби 20-месечно момиченце. Видеозаписи на бурята показват ледени топки с ширина до 4,7 инча (12 сантиметра), които падат от небето, чупят прозорци на автомобили и нанасят материални щети.

За да разберат по-добре събитието, изследователите провеждат компютърни симулации, за да предвидят въздействието на градушката при различни условия. Те установиха, че допълнителната атмосферна енергия и влагата от морската топлинна вълна в Средиземно море са засилили градушката и са спомогнали за образуването на огромните ледени късове, се посочва в проучването, публикувано на 22 март в списание Geophysical Research Letters.

Градушките са били най-големите, регистрирани някога в страната, а смъртният случай е първият пряк смъртен случай от градушка в Европа от повече от 25 години насам. Съавторът на изследването Карлос Калво-Санчо, докторант, който изучава суровите метеорологични условия в Университета на Валядолид в Испания, заяви пред Live Science, че според него градушката сега е основната заплаха за Европа от суровите метеорологични условия.

Въпреки че градушката с ширина 4,7 инча счупи рекордите в Испания, изследователите са регистрирали още по-големи примери на други места. Например в Италия през 2023 г. е регистрирана градушка с диаметър 7,5 инча (19 см), а рекордът на САЩ е градушка с ширина 8 инча (20,32 см), паднала в Южна Дакота през 2010 г.

Massive heat wave and a supercell thunderstorm caused deadly, baseball-sized hailstones to rain down on Spain https://t.co/sEVZcN7ivb