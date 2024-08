Разкриха подробности за загиналия пилот на разбилия се изтребител F-16

В понеделник, само няколко седмици след като дългоочакваните самолети F-16 пристигнаха в страната, при катастрофата на американски изтребител загина един от най-добрите украински пилоти, съобщи украински военен източник за CNN.

Украинските отбранителни сили не смятат, че пилотска грешка стои в основата на инцидента, добави източникът.

Пилотът Олексий Мес, известен като „Лунната риба“, е загинал при катастрофата, докато е „отблъсквал най-голямата досега въздушна атака“ на Русия срещу Украйна, каза източникът и добави, че пилотът е бил погребан в четвъртък.

Oleksii Mes’, a pilot of the Ukrainian Air Force, heroically fought his last battle in the skies.



On August 26, during a massive russian missile and air strike, Oleksii shot down three cruise missiles and one strike UAV. He saved countless Ukrainians from deadly russian… pic.twitter.com/Wwc0BiUThO — Ukrainian Air Force (@KpsZSU) August 29, 2024

Катастрофата се разследва и в разследването ще бъдат поканени международни експерти, добави източникът.

По-късно в четвъртък Генералният щаб на украинската армия съобщи, че няколко изтребителя F-16 са били разположени заедно с противовъздушни ракетни части за борба с руската атака.

„По време на подхода към следващата цел комуникацията с един от самолетите беше загубена. Както се оказа по-късно, самолетът се е разбил, пилотът е загинал“, се казва в актуализираното съобщение на Генералния щаб.

Смъртта на пилота е сериозен удар за Украйна. Първите F-16 пристигнаха в страната едва в началото на този месец, а Мес беше един от малкото пилоти, обучени да ги управляват.

Във вторник украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските военновъздушни сили са използвали F-16, за да унищожат ракети и дронове, изстреляни от Русия в понеделник - това е първият път, когато украински официален представител потвърди, че самолетите са използвани в бойни действия.

Unfortunately pidpolkovnyk Oleksiy "Moonfish" Mes was a F-16 pilot. He was among the first group of Ukrainian pilots trained in Denmark. https://t.co/hx0A9M4pXS pic.twitter.com/GU7MsNKdvj — The Military Watch (@MarcinRogowsk14) August 28, 2024

Киев чакаше дълго време, за да се сдобие с F-16, а Зеленски моли западните си съюзници за изтребителите още от началото на пълномащабната инвазия.

Но както и при другото оборудване, западните държави се колебаеха, преди най-накрая да се съгласят да предоставят F-16. Нидерландия и Дания обещаха да ги предоставят в началото на лятото на 2023 г., но бяха необходими още няколко седмици, за да може САЩ да дадат зелена светлина за прехвърлянето.

Когато те пристигнаха по-рано това лято, Зеленски каза, че той и неговото правителство са провели „стотици срещи и преговори“, за да осигурят самолетите.

През есента група украински пилоти започнаха обучението си за F-16 в САЩ. Въпреки че пълното обучение за пилотиране на самолетите може да отнеме години, Мунфиш и другите трябваше да го направят за шест месеца.

Украйна се надява, че F-16 ще ѝ дадат така необходимия тласък. Изтребителите са многоцелеви: те могат да осигуряват въздушно прикритие на войските, да атакуват наземни цели, да свалят вражески самолети и да прехващат ракети. С подходящо въоръжение F-16 могат да възпрат руските изтребители-бомбардировачи да се приближат до бойното поле.

Все пак самолетите не са сребърен куршум. Украйна може да ги използва, за да лиши Русия от контрол над небето, но експертите твърдят, че възможностите им отстъпват на най-модерните руски бойни самолети, които вероятно биха надделели във въздушна битка с F-16.

Лунна риба: Най-добрият пилот, който лобираше усилено за F-16

"Лунна риба" и друг пилот - Андрей Пилшчиков, известен с повиквателния знак „Сок“, се превърнаха в лицата на украинската кампания за получаване на F-16.

Битката беше трудна, но Джус и Мес я издържаха заедно. Бяха млади и ентусиазирани, говореха добър английски и бяха готови да се борят, за да вкарат американските самолети в украинското небе.

Да летят на F-16 беше тяхна мечта и когато Джус загина в самолетна катастрофа по време на бойна мисия през август миналата година, Мес си постави за цел да я изпълни.

От двамата Лунната риба беше по-тихият: авиационен маниак, който не обичаше публичността. Но когато Джус умира, Лунната риба трябва да заеме мястото му. В рядко интервю за CNN той признава, че ако Джус беше жив, щеше да дава интервюта.

Тих човек, запален по работата си, той контролираше емоциите си. Прям говорител, който знаеше всичко за F-16.

Ukrainian pilot Oleksii Mes has died on August 26 during the massive Russian attack on Ukraine. He destroyed three cruise missiles and one attack drone.



In the archive photo, Andrii "Juice" Pilshchikov and Oleksii "Moonfish" Mes are conducting advocacy work to lobby Ukraine… pic.twitter.com/q6fpWlx4pT — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 29, 2024

„Андрей беше „човекът на идеите“ и основната движеща сила зад всичко това. И аз се чувствам отговорен пред него за това, че осигури пристигането на тези самолети“, казва преди време Мес.

Говорейки пред CNN по време на обучението, той каза, че се е наложило той и другите украински пилоти да преминат съкратен вариант на обучението.

„В мирно време щяхме да имаме много време да изучим изцяло самолета, но нямаме време“, каза той.

В изявление, публикувано по-късно в четвъртък, украинските военновъздушни сили заявиха, че Мес е унищожил три крилати ракети и един боен дрон в понеделник, преди да загине при катастрофата. Военновъздушните сили заявиха, че посмъртно му е присъдено званието полковник.

Заглавната снимка е илюстративна!

