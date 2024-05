"Раните са много тежки": Какво е състоянието на Роберт Фицо

С ъстоянието на простреляния словашкият министър-председател Роберт Фицо остава тежко, а лекарите правят всичко възможно за стабилизирането му, съобщи словашкият вицепремиер и министър на отбраната Роберт Калиняк, цитиран от агенциите.

"Състоянието на Роберт Фицо остава тежко, лекарите правят всичко възможно да го стабилизират", каза той. "Засега не можем да кажем, че ситуацията се развива положително и че животът му е вън от опасност. Раните са много тежки."

Фицо е получил няколко огнестрелни рани и му предстои трудно възстановяване след покушението срещу него, каза директорката на болницата, където той е лекуван - Мириам Лапуникова, цитирана от ДПА.

Тя съобщи, че Фицо е претърпял петчасова спешна операция, извършена от два екипа хирурзи. Преди това му е била направена компютърна томография. Словашкият премиер продължава да бъде под постоянно медицинско наблюдение от екип лекари, добави Лапуникова.

Простреляха словашкия премиер Роберт Фицо

1. Slovakia's PM Robert Fico, 59, is in stable condition in hospital, after he was shot 5 times in an attempted assassination in north-east of Bratislava.



"He's not in a life-threatening situation at this moment," Deputy Prime Minister Tomas Taraba told the BBC's Newshour. pic.twitter.com/NTSgu3O1Ud