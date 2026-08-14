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„Черна искра“: Руската нелегална мрежа, за която почти всичко се знае от един човек

Групата казва, че има членове в почти всички региони на Русия, но голяма част от твърденията ѝ не са независимо потвърдени

14 август 2026, 15:42
Русия Владимир
Русия Владимир   
Източник: БТА
  • „Черна искра“ твърди, че е руска нелегална мрежа, която подпомага Украйна с разузнавателна информация за уязвими места в руски петролни рафинерии; според говорителя ѝ Игор Волобуев групата е допринесла за удари по девет рафинерии от септември 2025 г.
  • Волобуев е ключовият публичен източник за организацията, бивш ръководител в „Газпром“, роден в Украйна, който след началото на пълномащабната война се присъединява към украинската армия. Украинските специални сили също са споменавали групата многократно, но подробностите за структурата и операциите ѝ остават засекретени.
  • Съществуването и мащабът на „Черна искра“ остават трудно проверими независимо: основните доказателства идват от Волобуев, украинските власти и самата група. Част от заявените саботажи не са потвърдени от открити източници, което оставя възможност организацията да е реална нелегална мрежа, но и публичната ѝ активност да има пропагандна или вербовъчна цел.

Подземна мрежа от руснаци твърди, че е помогнала на Украйна да нанесе удари по девет руски петролни рафинерии. Почти всичко, което е известно за групировката, идва от един човек, бивш високопоставен ръководител в „Газпром“.

Игор Волобуев, роден в Украйна, е прекарал повече от 30 години в Русия, където е работил в областта на връзките с обществеността и медиите в структури на „Газпром“ и „Газпромбанк“. След началото на пълномащабната война той се завръща в Украйна и днес служи като оператор на дронове в украинската армия.

От май 2026 г. Волобуев е и публичното лице на „Черна искра“ (Chernaya Iskra), нелегално движение, което според него действа в Русия и предава информация на украинските сили за атаки срещу петролни обекти.

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  • Какво твърди Волобуев

По думите му „Черна искра“ сама се е свързала с украинските военни и е предложила помощ. Украинските служби проверили членовете ѝ, след което започнало сътрудничество.

Според Волобуев членовете на групата идентифицират критични и уязвими участъци от руските рафинерии и предават информацията на украинската армия. От септември 2025 г. насам, твърди той, по този начин са били поразени девет рафинерии, включително рафинерията в Омск, най-голямата в Русия по обем на преработвания петрол.

Волобуев подчертава, че групата не е подчинена на украинската армия и извършва и собствени операции в Русия.

Според него в „Черна искра“ участват руски граждани, които все още живеят в страната, а организацията има членове в почти всички руски региони. Той твърди, че движението е създадено от хора от средната класа и включва също бизнесмени, хора с украински корени и лица с боен опит.

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  • Защо Волобуев е публичното лице

Според самия него групата го е поканила да бъде неин говорител, защото се нуждае от човек с разпознаваемост и репутация.

Волобуев казва, че по-късно е разбрал, че лично е познавал някои от членовете още от времето си в Русия. Среща с ключови фигури на организацията извън Русия и Украйна допълнително укрепила доверието му в тях.

Той твърди, че ролята му е да гарантира пред обществото, че организацията действително съществува и не е операция на руската Федерална служба за сигурност.

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  • Какво е известно независимо от твърденията му?

Тук картината става значително по-неясна.

Украинските специални сили за първи път публично споменават „Черна искра“ през септември 2025 г. във връзка с удар по рафинерията „Илски“ в Краснодарския край. Впоследствие украинските сили са свързвали групата с атаки срещу други рафинерии, руски системи за противовъздушна отбрана, радарна станция и кораби в Каспийско море.

Между септември 2025 г. и август 2026 г. украинските специални сили са споменали „Черна искра“ 16 пъти в своя Telegram канал.

Самата организация създава собствен Telegram канал през ноември 2025 г., а впоследствие и сайт, YouTube и TikTok профили. Тя публикува манифест и дори собствен химн.

В манифеста движението се представя като хора, които дълго са се опитвали да променят Русия по мирен път, но след репресиите на режима на Владимир Путин са стигнали до извода, че диктатурата може да бъде противопоставена само с насилие.

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  • Но има сериозна неизвестност

Досега няма независимо потвърждение за повечето твърдения на „Черна искра“.

Групата например е заявявала, че е взривила няколко газопровода около Санкт Петербург и в Татарстан, но тези твърдения не са били потвърдени от открити източници.

Така към момента доказателствата за съществуването и дейността на организацията идват основно от три източника:

  1. разказите на Игор Волобуев;
  2. изявленията на украинските военни;
  3. собствените публикации на „Черна искра“.

Украински източници от Генералния щаб са потвърдили пред BBC, че групата съществува и работи с украинската страна, но са отказали да дадат подробности.

Затова остава открит въпросът колко голяма и ефективна е „Черна искра“ в действителност. Според анализа на Meduza тя може да е реална нелегална мрежа, но също така е възможно публичната ѝ активност да служи като примамка за набиране на хора, готови да извършват саботажи в Русия.

Най-същественото е, че зад впечатляващите твърдения за удари по руската петролна инфраструктура засега стои много ограничен набор от независимо проверими доказателства.

Източник: meduza    
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