България

Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста

Детето е получило травма на главата и увреждания в областта на мозъка, както и лицева травма, счупени ребро и челюст

Николай Киров Николай Киров

14 август 2026, 15:36
Задържаният за жесток побой над 5-годишно дете остава в ареста
Източник: iStock/Getty Images

С ъдът остави в ареста 24-годишния мъж, задържан за жесток побой над 5-годишно дете в село Новачене, община Ботевград, съобщиха от прокуратурата.

Според събраните до момента данни на 11 август обвиняемият е нанесъл множество удари по тялото на детето. В резултат на побоя на малолетния е причинена тежка телесна повреда, опасна за живота.

Детето е получило травма на главата и увреждания в областта на мозъка, както и лицева травма, счупени ребро и челюст.

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По случая са разпитани свидетели, извършен е оглед на мястото и е изготвена съдебномедицинска експертиза.

Прокуратурата посочва, че деянието е извършено в условията на домашно насилие, тъй като обвиняемият и 5-годишното дете са живели в едно домакинство в село Новачене.

След като е разгледал събраните доказателства, съдът е приел, че има достатъчно основания да се предположи, че мъжът е извършил престъплението, за което е привлечен като обвиняем. Според съда деянието е извършено умишлено, а за него законът предвижда от 3 до 15 години лишаване от свобода.

Съдът е преценил също, че съществува реална опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление. Поради това му е определена най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Съдебното определение може да бъде обжалвано или протестирано пред Окръжния съд в София в предвидения от закона срок.

Редактор: Николай Киров
Източник: Prb.bg    
побой над дете домашно насилие Новачене
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