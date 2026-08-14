Човек беше принуден да скочи в коша на пожарна стълба в Берлин

П етима души са ранени след пожар в 21-етажна жилищна сграда в Берлин, предаде „Асошиейтед прес“.

Засега няма повече информация за състоянието на ранените, съобщи ДПА. Всички жители на сградата са били евакуирани.

Един човек е бил принуден да скочи в коша на пожарна автомеханична стълба. Говорител на пожарната определи спасителната операция като „драматична“. Не е известно от каква височина е скочил човекът.

Над 20 души пострадаха при пожар в жилищна сграда в Германия

Пожарът е избухнал около 6:30 ч. местно време в квартал Фридрихсхайн, близо до жп гара „Остбанхоф“. Огънят е бил овладян за по-малко от три часа.

Пожарът е започнал в апартамент на 11-ия етаж и се е разпространил към жилището над него. Причината за пожара още не е известна.