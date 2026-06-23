Свят

Пожари избухнаха в някои от най-известните курорти и паркове в Хърватия

Самолети амфибии и десетки огнеборци се борят с огъня на остров Хвар и в парка „Телашчица“, но силният вятър усложнява ситуацията

23 юни 2026, 09:38
Пожари избухнаха в някои от най-известните курорти и паркове в Хърватия
Източник: БТА

П ожарникари, самолети и хеликоптери продължават борбата с мащабни горски пожари в различни части на Хърватия. Най-сериозна остава ситуацията на остров Хвар, край Шибеник и в района на природния парк Телашчица, където огнените фронтове все още не са напълно овладени.

На Хвар пожарът избухнал в района на Света Неделя и обхванал около 10 хектара борова гора и лозови масиви. Въпреки че пламъците на моменти достигнали опасно близо до жилищни сгради, пожарникарите успели да предотвратят разпространението им към населените места. В операцията участват десетки огнеборци, наземна техника и въздушни екипи.

Още по-мащабен е пожарът в района на Поди край Шибеник, където огънят е изпепелил близо 100 хектара тревни площи, храсти и горски масиви. Стихията е достигнала и до индустриалната зона на района, което е наложило мобилизирането на над 70 пожарникари, подкрепени от самолети за гасене на пожари. В операцията участват и международни екипи, включително такива от Канада.

Тежка остава ситуацията и в природния парк Телашчица, където активни огнища има в района на залива Яз и Мала Превлака. Заради труднодостъпния терен в гасенето се използват специализирани самолети амфибии, които зареждат вода директно от морето.

Нови пожари са регистрирани и в районите на Билице, Чиово и Плат. Особено внимание привлича пожарът край Плат, където пламъците се намират в близост до електропреносна инфраструктура. Силният вятър допълнително усложнява работата на спасителните екипи и увеличава риска от разрастване на огнените фронтове.

Междувременно пожар избухна и в пограничния район между Хърватия и Черна гора. По предварителна информация огънят е причинен от мълния и впоследствие е преминал частично на хърватска територия. Заради пресечения и труднодостъпен терен там работят ограничен брой екипи, които следят развитието на ситуацията.

Хърватските власти съобщават, че към момента няма данни за пострадали хора или унищожени жилищни сгради.

Източник: БГНЕС    
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