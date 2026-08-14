Северна Корея се готви да прати още хиляди войници в Русия

У краинският президент Зеленски предупреждава, че Северна Корея иска да предостави още десетки хиляди войници на Русия. Експертите смятат това за реалистично и предполагат, че Пхенян ще изпрати свои "елитни части", съобщи Deutsche Welle.

Северна Корея очевидно възнамерява да изпрати още войници за участие в руската нападателна война срещу Украйна. По данни на украинския президент Володимир Зеленски, става дума за 50 000 бойци. В края на юни все още се говореше за 30 000, но впоследствие бройката бе увеличена.

Бившият заместник-директор на южнокорейските тайни служби Хан Ки-бум все пак предупреждава да се внимава с подобни твърдения. „Украйна първо говореше за 30 000 души, после заговори за 50 000, без да представя каквото и да било доказателства“.

Северна Корея има достатъчно войници

Същевременно Хан признава, че Северна Корея разполага с достатъчно военен персонал за такава голяма мисия, без сериозно да отслаби отбраната си. „Севернокорейските пехотинци могат да поемат грижата за сигурността на руския тил. Така повече руски войници биха могли да бъдат изпратени на фронта в Украйна.“ Броят на активните войници на севернокорейската народна армия се изчислява на 1,3 милиона души, а към тях се добавят и 600 000 резервисти.

Украинският военен експерт Александър Коваленко е на мнение, че севернокорейците засега не участват в бойните действия на територията на суверенна Украйна. Той смята, че Русия е искала подобно нещо още по време на Курската операция, но Пхенян изглежда не се е съгласил. Руският военен експерт Руслан Левиев, който сега живее и работи в САЩ, също се отнася скептично към този сценарий. „Едно е да защитаваш завоювана руска територия, а съвсем друго – да присъстваш на международно призната украинска територия и да водиш там агресивна война. От дипломатическа гледна точка това са съвсем различни неща“, подчертава той пред ДВ.

Ан Чан-ил, ръководител на Световния институт за изследване на Северна Корея във Вашингтон, смята изпращането на 50 000 бойци за съвсем реалистично от военна гледна точка. Предположението на Ан е, че Пхенян ще изпрати „елитни специални части“.

"Специалните части на Северна Корея са особено опитни в разузнаването, внезапните атаки и засадите. Те доказаха своите бойни умения на Курския фронт."

Ролята на севернокорейските ракети

Наред с войниците, на Русия бяха предоставени севернокорейски балистични ракети, за които се смята, че са били използвани при атаките срещу Запорожие. По данни на южнокорейските и на украинските тайни служби Русия трябва да е получила и милиони артилерийски снаряди и балистични ракети от Пхенян.

През септември 2024 година Русия и Северна Корея подписаха отбранителен пакт, по силата на който Северна Корея трябва да достави на руските си съюзници бойни части и муниции - срещу заплащане и технологии за оръжейната индустрия на Пхенян. По думите на Ан, севернокорейските войници ще разполагат след завръщането си с ценен боен опит. „Някои могат да станат подофицери или инструктори.Техните знания ще бъдат от полза за всички военни.“

Президентът Зеленски също предупреди за този сценарий. Поради това той поиска от Южна Корея да задълбочи сътрудничеството си с Украйна в сферата на противовъздушната отбрана и дроновете.

Прелом във войната не може да се очаква

По-активното участие на Северна Корея във войната на Русия срещу Украйна обаче едва ли ще доведе до прелом, казват пред ДВ експерти. Американската изследователка Джени Таун, експертка по Корея, споделя мнението, че моментът, в който въвличането на Северна Корея е могло съществено да повлияе на способностите на Русия да продължи войната, вече е останал в миналото.

Александър Коваленко също не очаква пробив на фронта от страна на Русия, но гледа с тревога към приближаващата зима. „Октомври, ноември и декември могат да се превърнат в сериозно изпитание за Украйна. А възможната всеобща мобилизация в Русия, както и освобождаването на ресурси чрез помощ от Северна Корея могат да имат негативно влияние“.

Притесненията на Южна Корея

"Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея става все по-голямо. Загрижен съм, че това очевидно става реалност, независимо от това дали действително ще бъде изпратен такъв голям брой бойци", казва пред ДВ Ю Юонг-вон, депутат в южнокорейското Национално събрание.

Трайното разширяване на военното сътрудничество между Пхенян и Москва изисква повече внимание от страна на южнокорейското правителство и военните, смята Ю.

По непотвърдени данни до момента са били убити или ранени 6000 севернокорейски войници. Няма обаче вероятност Северна Корея да обяви броя на жертвите. „Ако този брой стане твърде висок, ще е все по-трудно войната да бъде представяна като успех. Защото десетки хиляди семейства ще скърбят за тези жертви, а това ще е бреме за вътрешната политика на страната“, казва Ан.