“Рамазанът е солидарност": В Турция започна свещеният месец на постите в исляма

В 85-милионна Турция днес, 11 март, започва свещеният мюсюлмански Рамазан, едномесечният период на постите, наричан още оруч. Това посочва Нахиде Дениз за БТА.

На разсъмване спазващите оруча правоверни сядат на първата традиционна мюсюлманска закуска, наречена сахур, с която започва месецът на постите.

Оручът продължава до залеза на слънцето. Спазващите го през целия ден се въздържат от поемане на храна и течности и плътски удоволствия. След залеза на слънцето топовен салют и призив на ходжата от джамията обявява края на оруча за деня и приканва правоверните мюсюлмани на рамазанската вечеря, наречена ифтар.

В понеделник вечерта е първият ифтар на тази година. Той е основната традиция на оруча. Трапезата се отрупва с редица традиционни вкусотии - задължително се поднасят супа, фурми, маслини, погача, пастърма, постни и месни ястия, десерти, чай и кафе. На ифтара се събират семейства, близки, приятели, колеги. Ифтарът започва с чаша вода и фурми.

Вечерта, след края на оруча, в джамиите се изнася молитвен ритуал, неречен теравих намазъ, който продължава през целия месец.

Тази вечер ще се изнесе първият теравих за месеца във всичките над 70 000 джамии на Турция. През този месец джамиите са отворени през цялата нощ. А куполите са украсени със светлинни надписи “Добре дошъл Рамазан, султанът на 11-те месеца /на годината/” и “Рамазанът е благодат “.

