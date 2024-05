Ракета на хутите удари петролен танкер край Йемен

Р акета, изстреляна от подкрепяни от Иран бунтовници, е ударила гръцки петролен танкер край Йемен рано, като е причинила известни щети, но няма жертви, съобщи Централното командване на САЩ.

"Приблизително в 1 ч. сутринта на 18 май подкрепяните от Иран хути изстреляха една противокорабна балистична ракета (ASBM) в Червено море и удариха M/T Wind, плаващ под панамски флаг, притежаван и управляван от Гърция петролен танкер", заяви CENTCOM в публикация в социалната мрежа X.

В него се казва, че корабът наскоро е акостирал в Русия и е пътувал за Китай.

Атаката е предизвикала известно наводнение, "което е довело до загуба на задвижването и управлението", заяви CENTCOM.

Crude oil tanker hit by missile off the coast of #Yemen’s #Houthi-held city of #Mokha overlooking the strategic Bab Al-Mandeb strait. pic.twitter.com/BYOWhva6l9