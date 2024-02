"Райнметал": Нуждаем се от 10 години, за да се борим с Русия

Е вропа се нуждае от 10 години, за да стане напълно готова да се отбранява, предупреди главният изпълнителен директор на голямата германска оръжейна компания "Райнметал" (Rheinmetall) Армин Папергер, цитиран от Би Би Си.

Папергер се аргументира, че оръжейните складове на континента сега са празни. Европа изпрати огромно количество боеприпаси в Украйна, като остави малко за самата себе си, поясни той.

"Europe will need 10 years before it is fully ready to defend itself" Rheinmetall boss.



We in Europe spent the last few decades going woke, flabby and weak while Russia went into war mode. https://t.co/fx83gjWVi8