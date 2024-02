Politico: Тръмп вече се завърна и Америка изостави Украйна

П о време на посещение във Вашингтон тази седмица германският канцлер Олаф Шолц вероятно ще открие, че Доналд Тръмп – провокиращ най-мрачния стратегически кошмар на Европа – вече се е завърнал. Това пише Джеймс Анджелос за Politico.

Шолц пристига точно в момент, когато републиканците в Конгреса, действащи по заповед на Тръмп, блокират военната помощ за Украйна, застрашавайки съдбата на изпадналата в беда страна. Пречките на Вашингтон идват в момент, когато украинските фронтови войски се оплакват от недостиг на боеприпаси, а руските сили правят сериозен опит да превземат разрушените руини на град Авдеевка, посочва Анджелос за Politico.

Особено мрачен е сценарият за германците, които се опасяват, че сега ще се окажат главният защитник на Киев - роля, която те никога не са искали, предпочитайки да изпълняват функцията на помощник на Вашингтон, смята той.

"Дискусиите между Камарата на представителите и Сената относно финансовата подкрепа за Украйна, разбира се, са тема, която следим особено внимателно", заяви високопоставен германски правителствен служител преди пътуването на Шолц.

Съюзник на Путин се похвали: Русия може да "унищожи САЩ за един час" (ВИДЕО)

Това, меко казано, е подценяване. Откакто Русия нахлу в Украйна преди почти две години, САЩ са най-големият доставчик на военна помощ за Киев. След като тази помощ е спряна и няма никакви гаранции, че скоро ще бъде възобновена, светът се преобърна за европейските съюзници на Украйна, посочва авторът.

Шолц и президентът Джо Байдън, които са известни с добрите си отношения, планират да се срещнат на четири очи в Белия дом за около час в петък (08.02.2024 г.), според източник от германското правителство.

"Между двамата има силна връзка на доверие", посочва високопоставен германски служител.

Шолц вероятно ще използва тази връзка, за да накара Байдън да му каже, колко вероятно е Конгресът в крайна сметка да одобри милиардите, предназначени за нова помощ за Украйна.

Looking forward to welcoming German Chancellor Olaf Scholz to Washington, D.C.! @bundeskanzler is set to visit @POTUS Biden on February 8-9. Continuing support for #Ukraine and efforts to prevent a regional escalation in the Middle East will be high on the agenda. pic.twitter.com/5Mz1Sn3H5Q