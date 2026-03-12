Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Таван за цените на горива и хранителни стоки в Гърция

П о държавната телевизия в Иран бе прочетено изявление, за което се твърди, че е от името на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Това е първото му обръщение, след като бе избран да наследи баща си, аятолах Али Хаменей, съобщава BBC .

(Във видеото: Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран)

Посланието на Моджтаба Хаменей идва в момент на засилени спекулации относно неговото здравословно състояние. В медийното пространство циркулират противоречиви версии за състоянието му след атаката, при която загина баща му - от твърдения за леки наранявания до непотвърдени съобщения, че Моджтаба Хаменей е в критично състояние или кома.

Хаменей заявява, че „лостът за блокиране на Ормузкия пролив“ трябва да продължи да бъде използван от Иран.

Моджтаба Хаменей заяви, че Иран няма да се поколебае да „отмъсти за кръвта на убитите иранци“.

Той казва, че това е особено вярно в случая в Минаб, където американски удар близо до училище уби 168 души, включително около 110 деца.

Иран твърди, че училището е било ударено от американска ракета, но САЩ отричат ​​отговорност, докато разследват.

Той допълва, че Иран води политика на „приятелство“ със съседните страни, но ги съветва да затворят американските бази, като подчертава, че Иран ще продължи да ги атакува.

Моджтаба Хаменей беше обявен за нов върховен лидер на Иран на 8 март.

Той е наследник на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден от войната със САЩ и Иран, на 28 февруари.

От назначаването си насам той не е бил забелязан по държавната телевизия, а посланието му бе прочетено на глас от водещия.

Моджтаба е вторият син на Али Хаменей и въпреки че отдавна е смятан за един от фаворитите за негов наследник, той се е държал в тесен кръг и е възприеман като човек, упражняващ влияние зад кулисите.

Освен баща си, майката и съпругата на Моджтаба Хаменей също бяха убити при американско-израелските удари.

Иранският държавен телевизионен канал го нарече „ветеран от войната по време на Рамадан“, без да даде допълнително потвърждение дали е ранен.