Свят

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Заплаха от сянката: Моджтаба Хаменей нареди блокада на Ормузкия пролив и отмъщение за „кръвта на иранците“, докато светът гадае жив ли е всъщност

12 март 2026, 15:31
Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран

Русия призова Израел и САЩ да прекратят атаките срещу Иран
Таван за цените на горива и хранителни стоки в Гърция

Таван за цените на горива и хранителни стоки в Гърция
Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му

Мистерия около новия лидер на Иран: Твърди се, че е в кома и с ампутиран крак след удара срещу баща му
Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?
ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния

ФБР издаде предупреждение за „изненадваща“ атака от Иран срещу Калифорния
Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби

Ескалация в Персийския залив: Поредица от атаки срещу търговски кораби
Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери

Нов скок в цените на петрола на фона на ирански атаки срещу танкери
Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

Може ли Иран да използва китайската високоточна навигационна система BeiDou?

П о държавната телевизия в Иран бе прочетено изявление, за което се твърди, че е от името на новия върховен лидер Моджтаба Хаменей. Това е първото му обръщение, след като бе избран да наследи баща си, аятолах Али Хаменей, съобщава BBC.

(Във видеото: Избраха Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран)

Посланието на Моджтаба Хаменей идва в момент на засилени спекулации относно неговото здравословно състояние. В медийното пространство циркулират противоречиви версии за състоянието му след атаката, при която загина баща му - от твърдения за леки наранявания до непотвърдени съобщения, че Моджтаба Хаменей е в критично състояние или кома.

Хаменей заявява, че „лостът за блокиране на Ормузкия пролив“ трябва да продължи да бъде използван от Иран.

Моджтаба Хаменей заяви, че Иран няма да се поколебае да „отмъсти за кръвта на убитите иранци“.

Той казва, че това е особено вярно в случая в Минаб, където американски удар близо до училище уби 168 души, включително около 110 деца.

Иран твърди, че училището е било ударено от американска ракета, но САЩ отричат ​​отговорност, докато разследват.

Той допълва, че Иран води политика на „приятелство“ със съседните страни, но ги съветва да затворят американските бази, като подчертава, че Иран ще продължи да ги атакува.

Моджтаба Хаменей беше обявен за нов върховен лидер на Иран на 8 март.

Той е наследник на баща си, аятолах Али Хаменей, който беше убит в първия ден от войната със САЩ и Иран, на 28 февруари.

От назначаването си насам той не е бил забелязан по държавната телевизия, а посланието му бе прочетено на глас от водещия.

Моджтаба е вторият син на Али Хаменей и въпреки че отдавна е смятан за един от фаворитите за негов наследник, той се е държал в тесен кръг и е възприеман като човек, упражняващ влияние зад кулисите.

Освен баща си, майката и съпругата на Моджтаба Хаменей също бяха убити при американско-израелските удари.

Иранският държавен телевизионен канал го нарече „ветеран от войната по време на Рамадан“, без да даде допълнително потвърждение дали е ранен.

Иран Моджтаба Хаменей Върховен лидер Ормузки пролив Американски бази Американски удар Минаб Али Хаменей Спекулации Цивилни жертви
Последвайте ни

По темата

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Откриха тяло на бебе на сметище в Сливен

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Първо изявление на новия върховен лидер на Иран

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Politico: Какво става с Володимир Зеленски?

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Българин рамо до рамо с д-р Хаус: Даниел Върбанов влезе в света на Хари Потър

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

Осигурителният доход, който определя новите пенсии, надхвърли 1000 евро

pariteni.bg
Рязък обрат: Honda се отказва от 3 електромобила, това ще й струва $16 млрд.

Рязък обрат: Honda се отказва от 3 електромобила, това ще й струва $16 млрд.

carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 3 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 3 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 3 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Атанас Запрянов коментира &quot;непровокираните атаки&quot; на Иран спрямо Кипър и Турция</p>

Атанас Запрянов: Непровокираните атаки на Иран спрямо Кипър и Турция предизвикват сериозна загриженост

България Преди 28 минути

В Северна Гърция е разположена система за противовъздушна отбрана, която осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Соня Йончева строи мост между белканто и новите технологии

Любопитно Преди 30 минути

С аудиовизуалния си проект ĪCŌN оперната прима изследва някои от най-големите въпроси на нашето време

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

БАБХ с проверки, свързани с училищното хранене в страната

България Преди 1 час

До момента са извършени 339 проверки

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

Обявиха кога ще бъде изтеглен жребият с номерата в бюлетината

България Преди 1 час

Заявлението за избиратели извън страната може да се подаде през интернет страницата на ЦИК, а срокът изтича на 24 март

Снимката е илюстративна

Хакери опитаха да пробият ядрен обект в Полша, проверяват иранска следа

Свят Преди 1 час

Варшава спря атака срещу националния си ядрен център, докато службите проучват дали векторите към Техеран не са умишлена дезинформация

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 1 час

Златните и Платинените ще се докоснат до тайните на сиренето

Три държави, един щит: Как Балканите станаха ключова точка на НАТО

Три държави, един щит: Как Балканите станаха ключова точка на НАТО

България Преди 1 час

Докато Гърция пази небето ни, а Румъния гради „мегабаза“ за 10 000 души, България се превръща в логистичното сърце на операцията срещу Иран. Вижте кой всъщност държи ключовете за базите у нас

,

„Заключвайте вратите си!“: Серия от срещи с Голямата стъпка вдигнаха на крак Охайо

Любопитно Преди 1 час

Ентусиасти и криптозоолози съобщават за безпрецедентна вълна от наблюдения на легендарното същество в североизточната част на щата Охайо

Над 8 000 европейци вече са евакуирани от Близкия изток

Над 8 000 европейци вече са евакуирани от Близкия изток

България Преди 1 час

Два евакуационни полета от Саудитска Арабия и Оман, чартирани директно от ЕК, кацнаха преди обяд във Варшава

"Оскари под прицел": ФБР предупреди за възможна атака от Иран по време на церемонията

"Оскари под прицел": ФБР предупреди за възможна атака от Иран по време на церемонията

Свят Преди 1 час

Холивуд е в състояние на повишена тревога преди неделната вечер, след като американското разузнаване сигнализира за потенциални ответни удари с дронове срещу Западното крайбрежие на САЩ

Арестуваха граничен полицай, седнал зад волана с близо 2 промила алкохол

Арестуваха граничен полицай, седнал зад волана с близо 2 промила алкохол

България Преди 2 часа

Водачът се легитимирал със служебната си карта

Израел съобщи, че е ударил обект от иранската ядрена програма

Израел съобщи, че е ударил обект от иранската ядрена програма

Свят Преди 2 часа

Последното желание на Ерик Дейн: Ребека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с актьора преди смъртта му

Последното желание на Ерик Дейн: Ребека Гейхарт разказа за „разтърсващ момент“ с актьора преди смъртта му

Свят Преди 2 часа

Актьорът почина на 19 февруари на 53-годишна възраст, едва 10 месеца след като публично обяви, че страда от амиотрофична латерална склероза (АЛС)

Избраха външните експерти, които ще проверяват машините за гласуване

Избраха външните експерти, които ще проверяват машините за гласуване

България Преди 2 часа

Общо четири заявления са одобрени за участие при нужда от трима външни специалисти

Неприлично богати: В света има все повече милиардери

Неприлично богати: В света има все повече милиардери

Любопитно Преди 2 часа

Шефът на SpaceX и Tesla Илон Мъск остава най-богатият човек в света за втора поредна година

<p>НС прие&nbsp;нови санкции срещу дискриминацията</p>

НС прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията

България Преди 2 часа

Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание

Всичко от днес

От мрежата

С каква храна да храня котката си: мокра или суха

dogsandcats.bg

Котките също изпитват тъга

dogsandcats.bg
1

Цъфнаха пролетните цветя на Шуменското плато

sinoptik.bg
1

Пролетта ни кани в парк Хисарлъка в Кюстендил

sinoptik.bg

10 храни за здрава и блестяща коса

Edna.bg

Иновативната система за облекчение на хронични болки, дискомфорт, напрежение в кръста, врата и раменете

Edna.bg

Джокович след една от най-великите точки: Стомахът ме болеше и едва дишах! (видео)

Gong.bg

Националите отново ще домакинстват в Пловдив

Gong.bg

Моджтаба Хаменей направи първото си изявление като върховен лидер

Nova.bg

Кабинетът предлага мерки в помощ на домакинствата и бизнеса заради високите цени на горивата

Nova.bg