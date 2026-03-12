Свят

Хакери опитаха да пробият ядрен обект в Полша, проверяват иранска следа

Варшава спря атака срещу националния си ядрен център, докато службите проучват дали векторите към Техеран не са умишлена дезинформация

12 март 2026, 14:59
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

П олша е осуетила кибератака срещу своя център за ядрени изследвания и проучва следи, които сочат, че Иран може да стои зад нея, съобщи правителството в четвъртък. Властите обаче предупредиха, че тези индикатори може да са умишлена дезинформация, целяща да прикрие истинското местоположение на нападателите.

Иран потвърди за хакерска атака срещу местна АЕЦ

Полша заявява, че е обект на многобройни кибератаки след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Москва многократно отрича участие.

Министърът на цифровизацията Кшищоф Гавковски заяви пред частния телевизионен канал TVN24+, че атаката срещу полския Национален център за ядрени изследвания се е случила „през последните няколко дни“.

Полша разби саботажна група, свързана с Беларус и Русия

„Атаката може да не е била в огромен мащаб, но е имало опит за пробив в сигурността, който е бил спрян. Съответните служби вече работят“, каза Гавковски, добавяйки, че центърът е в безопасност.

„Първоначалните идентификации на векторите на проникване, т.е. местата, от които (центърът) е бил атакуван, са свързани с Иран“, заяви той и добавя:

„Когато има окончателна информация и службите я проверят, ще направим верификация, но има много индикации, че това се е случило от територията на Иран“.

Иранското посолство във Варшава не отговори веднага на запитването по имейл за коментар, уточняват от Ройтерс.

"Инцидент" в ядрен обект в Иран. Кибератака от Израел?

Центърът провежда изследвания в областта на ядрената енергия, субатомната физика и сродни области. Полша не притежава ядрени оръжия и в момента изгражда първата си атомна електроцентрала.

Контекст на събитията:

САЩ и Израел предприеха координирани въздушни удари срещу Иран на 28 февруари, при които загина върховният лидер аятолах Али Хаменей.

Техеран отговори с удари по Израел и държавите от Персийския залив, в които има американски военни съоръжения, което ефективно спря доставките на петрол и газ през Ормузкия пролив - път за приблизително една пета от световния втечнен природен газ (LNG) и петрол.

pariteni.bg
carmarket.bg
dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
sinoptik.bg
sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg