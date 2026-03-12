Любопитно

Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада

Златните и Платинените ще се докоснат до тайните на сиренето

12 март 2026, 14:57
Футболни емоции връхлитат звездните кулинари в Кухнята на Ада
О гнени емоции, футболни страсти и нажежени кулинарни сблъсъци очакват Златните и Платинените в новия епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Звездните готвачи ще се изправят едни срещу други в колоритен двубой за предимство на “Човешка джага”, където ще бъдат изпитани спортните им умения и хъс.

Пианистът Евгени, който получи задача да въдвори ред в редиците на Платинените ще направи дебют в новия си отбор, а първото изпитание ще дойде под формата на ястия със сирене. По-късно вечерта той ще застане рамо до рамо с новите си съотборници и по време на следващата напрегната вечерна резервация, в опит да им помогне да се справят с всички поръчки.

Как се представя Нора Недкова в ролята на полузащитник, прави ли Макс разлика между лучено сладко и кюлче злато и ще успее ли Евгени да овладее творческия хаос при Платинените, гледайте в Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във FacebookInstagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Hells Kitchen Кулинарни сблъсъци Нов епизод Златните и Платинените Човешка джага Евгени
