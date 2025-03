Кой е Екрем Имамоглу, най-големият съперник на Ердоган?

С лед сензационното си навлизане в политиката през 2019 г., когато беше избран за кмет на икономическата сила на Турция, Екрем Имамоглу бързо се утвърди като ключова фигура в основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP) и като най-големият съперник на турския президент, Реджеп Таип Ердоган, който също е бил кмет на Истанбул, пише France 24.

Но кариерата му е засенчена от поредица съдебни дела, които според критиците са политически мотивирани и имат за цел да осуетят плановете му да се кандидатира за президентските избори в Турция през 2028 г.

Във видеото: Ердоган активизира усилията си за влияние на Балканите

Последният удар дойде, когато Истанбулският университет анулира дипломата му на 18 март, а властите го арестуваха 19 март.

Арестуваха кмета на Истанбул Екрем Имамоглу

Полицейски екипи претърсват жилището на Имамоглу. Пред дома на кмета са разположени много полицаи. Тази сутрин бе арестуван и пресаташето на кмета – Мурат Онгун, съобщава опозиционният вестник „Джумхуриет“. Твърди се, че има списък, включващ над 100 бизнесмени и журналисти, за които е издадена заповед за арест - изцяло политически мотивирана.

Отнемането на дипломата на Имамоглу е ход с големи последици, тъй като турските кандидати за президент трябва да притежават висше образование. "Идват дни, в които тези, които са взели това решение, ще бъдат подведени под отговорност пред историята и справедливостта", написа Имамоглу в X.

The will of the people cannot be silenced through intimidation or unlawful acts. I stand resolute, entrusting myself not only to the 16 million residents of Istanbul but to the 86 million citizens of Türkiye and all who uphold democracy and justice worldwide. I stand firm in my… pic.twitter.com/bVb0HfYZnj