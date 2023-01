Първата южнокорейска лунна сонда изпрати поразителни снимки

П ървата южнокорейска лунна сонда "Данури" изпрати поразителни черно-бели снимки на лунната повърхност и Земята, съобщи АФП.

South Korea's first-ever lunar orbiter Danuri has sent black-and-white photos of the Moon's surface and Earth, the national space center said Tuesday.https://t.co/0wyt0GoHDM — GMA News (@gmanews) January 3, 2023

Снимките са направени между 24 декември и 1 януари.

Те са заснети на по-малко от 120 километра от лунната повърхност, се казва в изявление на Корейския институт за аерокосмически изследвания.

Ще бъдат използвани за избор на потенциални места за кацане на Луната през 2032 г.

"Данури" - съкращение от "Dal", което означава Луна, и "Nuri", което означава наслаждавам се - излетя през август от САЩ с ракета на "Спейс Екс" и влезе в лунна орбита през декември след удължен полет за пестене на гориво.

Апаратът прави пълна обиколка около Луната на всеки два часа.

Той ще започне научната си мисия през следващия месец - ще картографира и анализира лунната повърхност и ще извърши измервания с магнитометър и гама-лъчи.

"Данури" ще тества и експерименталната технология "космически интернет", като ще предава снимки и видеоклипове на Земята.

This montage of photos from South Korea's Danuri moon orbiter shows views of the Earth and moon taken on Sept. 24, 2022 as the spacecraft was between 1.5 million miles away. (Image credit: KARI) pic.twitter.com/i7HbMUo0lU — Queenie (@Alienx_0101) December 19, 2022

През декември президентът Юн Сук-йол приветства постижението на "Данури" като "исторически момент" в южнокорейската космическа програма.

Република Корея представи амбициозни планове за космоса, включително кацане на космически кораб до 2032 г. и изпращане на спускаем апарат на Марс до 2045 г.