С ъпругата на новоизбрания президент на Украйна Владимир Зеленски Елена купила луксозен апартамент в Крим за по-малко от половината от пазарната му стойност. Ройтерс съобщи, че жилището е било купено от бизнесмена Александър Буряк. Агенцията се позовава на официалните данни за доходите и украинския регистър на недвижимите имоти.

За това как жената на Зеленски е била в състояние да сключи такава добра сделка не се съобщава. Нито новоизбраният президент, нито неговата съпруга отговориха на въпросите на журналистите, Буряк също отказал да коментира.

Земенски, актьор и телевизионна звезда без политически опит, спечели президентските избори на 21 април, след като проведе кампания като човек, който се отличава от богатия елит, който доминира в украинския бизнес и политика. Апартаментът на черноморското крайбрежие обаче показва, че семейството на Зеленски е спечелило от сделка с член на същия богат елит, отбелязва Ройтерс.

Информацията е, че Зеленская е закупила апартамент в жилищния комплекс „Император“ в черноморския град Ялта през април 2013 г. за 163,9 хил. долара. В същото време минималната цена за жилища е била около 2 8 00 долара на квадратен метър. През април тази година този апартамент е предложен за продажба от агенция за недвижими имоти за 790,7 хил. долара, но все още Зеленская е негов собственик.

