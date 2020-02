Първа жертва на коронавируса в Европа

Ф ренското министерство на здравеопазването съобщи за първи смъртен случай в Европа на пациент, заразен с новия коронавирус.

Китайски турист на 80 години е починал във Франция вследствие на заразяване с Ковид-19. Това е първия смъртен случай на територията на Европа, причинен от новия вирус.

Мъжът е от китайската провинция Хубей и е пристигнал във Франция на 16 януари. Бил е хоспиталиризан в болница, като са взети строги мерки да бъде изолиран от околните.

Състоянието му се е влошило бързо и няколко дни е бил в критично състояние в реанимацията на болницата.

Междувременно милиардерът Бил Гейтс предупреди, че ако новият коронавирус се разпространи в Африка, ситуацията може да бъде по-драматична, отколкото в Китай, където цели градове бяха блокирани, за да се овладее епидемията.

"Не искам да омаловажавам случващото се в Китай", посочи основателят на "Майкрософт" и филантроп на конференция на Американската асоциация за развитие на науката в Сиатъл.

