Взрив на епидемията от коронавирус в Китай

С амо за ден броят на смъртните случаи в Китай от вируса Ковид-19 скочи с 242, а заразените се увеличиха с 14 840.

Това е най-големият еднодневен ръст отчитан до този момент. За сравнение преди това китайските власти докладваха по около 2-3 хил. нови заразени дневно и под 100 смъртни случая.

Според последните данни броят на заразените е вече 59 864, а починалите от усложнения, свързани със заболяването, са 1 368.

Китайските власти твърдят, че рязкото увеличение на броя на заразените и починалите се дължи на новата методология за диагностициране.

Световната здравна организация обаче поиска „по-нататъшно изясняване” от Китай за промените и как са били потвърдени случите на вируса.

Новите данни породиха спекулации, че е възможно китайските власти да са прикривали истината за разпространението на заболяването.

Всъщност обновената методология за диагностициране се използва само в провинция Хубей, където по официална информация са повече от 80% от заразените в Китай.

Тя включва и случаите, които са клинично диагностифицирани, вместо да се разчита само на стандартните тестове за нуклеинови киселини.

От въпросните 242 нови смъртни случая в Китай, 135 са точно клинично диагностицирани.

Според експерти данните вероятно са коректни, тъй като съотношението на починалите към заболелите остава приблизително същото. Същевременно е много трудно да се определи дали скокът на броя на заразените означава промяна на тенденцията на разпространение на епидемията.

