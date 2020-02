Съмнения за коронавирус блокираха осем полета на "Хийтроу"

П ътниците от осем полета останаха блокирани на борда на самолетите на най-голямото летище във Великобритания "Хийтроу". Причината - появили са се съмнения, че няколко пасажери са проявили симптоми на коронавирус, съобщава Mirror.

Една от мaшините е на авиокомпанията United Airlines и е пристигнала от Сан Франциско.

Един от пасажерите сподели в Twitter, че в самолета все още не са качили медицински специалисти, нито хора в защитни костюми.

#London #Coronavirus fears at #Heathrow : Eight planes are put on lockdown on the tarmac after passengers are suspected of having the killer disease https://t.co/cvowaIdtYs

Пътниците, които не са се чувствали добре, пък са били отведени в задната част на самолета, докато медицинските служители пристигнат.

По-рано тази седмица, слад като кацна на "Хийтроу", жена бе настанена в специализиран център в Лондон, заради съмнения за коронавирус.

Девет са потвърдените случаи на заболелите във Великобритания. Вчера стана ясно, че друга жена, заразена с коронавирус, е присъствала на конференция с над 250 делегати, сред които и премиерът Борис Джонсън, в британската столица.

Тя е проявила първите симтоми на заболяването три дни след събитието. Настанена е в болницата "Сейнт Томас" в пълна изолация.

Just landed @heathrow T2 and captain has announced that someone on the plane has suspected #coronavirus. noone allowed to leave the plane! waiting for doctor confirmation expected either way. person isolated at the back of the plane. 🤞🏽false alarm!