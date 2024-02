"Пълно опустошение": Експлозия в американско жилище уби пожарникар и рани 11 души (ВИДЕО)

Е ксплозия в къща в щата Северна Вирджиния уби един пожарникар и рани най-малко 11 души в петък вечерта, съобщиха властите.

Джеймс Уилямс, помощник-началник на местната пожарна, описа сцената на взрива като "пълно опустошение".

"Има поле от отломки навътре в улицата и в съседните домове", каза той на пресконференция късно в петък.

Virginia home completely destroyed after MASSIVE explosion. There are reports of several critically injured firefighters.



This is the second time in just a few months that a Northern Virginia house has exploded in this type of manner.

pic.twitter.com/ZLMAIz1yAQ