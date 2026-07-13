България

Спират топлата вода в голяма част от София през август

Причината е годишен планов ремонт в ТЕЦ „София“

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 19:00
Спират топлата вода в голяма част от София през август
Източник: Георги Димитров

В периода от 3 август до 10 август 2026 г. включително, ще бъде преустановено топлоподаването към всички абонати, топлозахранени от ТЕЦ „София“, съобщиха от „Топлофикация София“.

Причината за спирането е извършването на годишен планов ремонт в ТЕЦ „София“ и по топлопреносната мрежа. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения, както и за поддържане и повишаване сигурността и ефективността на топлоснабдяването.

Без топла вода остават редица столични квартали през лятото

Спирането на топлоподаването ще засегне следните квартали:

• района между бул. „История славянобългарска“, ул. „Заводска“, ул. „Индустриална“,
ул. „Владайска Река“, бул. „Данаил Николаев“, ул. „проф. Милко Бичев“, ул. „Мърфи“, бул. „Мадрид“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, ул. „Фритьоф Нансен“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Прага“,
ул. „Пенчо Славейков“, бул. „Ген. Тотлебен“, ул. „Йоаким Кърчовски“, ул. „Камен Андреев“,
ул. „Охридско езеро“ ул. „Гюешево“ бул. „инж. Иван Иванов“, ул. „д–р Калинков“, бул. „Константин Величков“, бул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Татарли“, ул. „Индже Войвода“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Зографски Манастир“, ул. „Цар Симеон“, ул. „Хайдут Сидер“, ул. „Крум Хр. Стоянов“, ул. „Йосиф Щросмайер“, ул. „Скопие“, ул. „Рожен“ , ул. „Александър Михов“, бул. „Илиянци“, Надлез Надежда;
• ж.к. „Надежда“ 1-ва, 2-ра и част от 4-та част - от бл. 401 до бл. 422 включително;
• ж.к. „Толстой“;
• ж.к. „Свобода“ - бл. 41 и бл. 42;
• ж.к. „Илиянци“;
• ж.к. „Света Троица“;
• ж.к. „Фондови жилища“;
• НПЗ „Военна рампа“;
• ж.к. „Илинден“ от бл. 1 до бл. 4;
• ж.к. „Зона Б–5“;
• ж.к. „Зона Б–5–3“;
• ж.к. „Зона Б–18“;
• ж.к. „Зона Б–19“;
• ж.к. „Банишора“;
• района в ж.к. „Лозенец“ в карето между бул. „Евлоги Георгиев“, ул. „Крум Попов“,
ул. „Цанко Церковски“, ул. „Капитан Андреев“, бул. „Черни връх“, ул. „Лале“, ул. „Теодоси Търновски“, ул. „Кръстьо Сарафов“, ул. „Милин камък“, ул. „Миджур“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Архитект Йордан Миланов“, ул. „Борова гора“, ул. „Кирил Видински“ и бул. „Драган Цанков“.

Редактор: Николай Киров
Топлофикация София ТЕЦ София планов ремонт
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