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До 2030 г. над 200 служители на МВнР ще имат право на пенсия

Средната възраст в министерството е 49 години, а стартовата заплата на начинаещ дипломат е 818 евро

Маргарита Костадинова

13 юли 2026, 17:21
До 2030 г. над 200 служители на МВнР ще имат право на пенсия
Министерство на външните работи   
Източник: МВнР

Средната възраст на служителите в Министерството на външните работи е 49 години. Това съобщи външният министър Велислава Петрова в писмен отговор на парламентарен въпрос от депутата Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) за възрастовия профил на кадрите в министерството.

Колко служители предстои да се пенсионират

Данните, посочени от министъра, очертават сериозен кадрови въпрос пред дипломатическата служба. Към 31 декември 2025 г. в МВнР вече работят 83 служители, придобили право на пенсия. През 2026 г. се очаква още 26 служители да придобият това право. А в периода от началото на 2027 г. до края на 2030 г. право на пенсия за осигурителен стаж и възраст ще придобият още 109 служители.

Новите пенсионери са все по-млади

С други думи, до края на десетилетието общо над 200 души от настоящия състав на министерството ще са в позиция да се пенсионират — реален въпрос за приемствеността на дипломатическия опит и институционалната памет на ведомството.

Как министерството посреща предизвикателството

Според отговора на Петрова, МВнР провежда конкурс за назначаване на длъжност "стажант-аташе" два пъти годишно, с цел осигуряване на професионалния и кадрови потенциал на дипломатическата служба. Това е входната позиция за млади хора, които искат да навлязат в дипломацията.

Стартовата заплата на начинаещ дипломат в процес на обучение — стажант-аташе — е 818 евро бруто. Тази цифра стана публично известна по-рано това лято, когато дипломатическият служител Добрин Станев, председател на Професионалното обединение на държавните служители от дипломатическата служба, я съобщи по време на протест на служители от външното министерство във връзка с предвиждани промени, засягащи държавните служители.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БТА    
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