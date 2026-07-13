Антитерористите вече разследват убийството на Уидикомб

Б ританската антитерористична служба сега ръководи разследването на убийството на бившия британски консервативен депутат Ан Уидикомб „след нова информация и доказателства“, заяви в понеделник министърът на вътрешните работи на Обединеното кралство Шабана Махмуд.

Полицията преди това твърдеше, че няма информация, която да предполага, че убийството на Уидекомб е акт на тероризъм или политически мотивирано.

„Полицията провежда множество разследвания, за да установи мотивацията за това нападение“, каза днес Махмуд, отбелязвайки също, че ще информира депутатите в Камарата на общините в понеделник следобед.

Уидикомб беше намерена мъртва в дома си в Хейтор, в Западна Англия, в четвъртък.

Стармър: Атака срещу демокрацията

Тя е „получила сериозни наранявания“, съобщи полицията в изявление миналата седмица.

„Заподозреният, който е бял британски гражданин, е в момента в полицейски арест“, се казва в изявлението на полицията в Девън и Корнуол, в което се отбелязва, че антитерористичната полиция на Североизточна и Южна Йоркшир е извършила ареста от тяхно име.

След това в понеделник антитерористичната полиция заяви, че „нова информация и доказателства са излезли наяве по време на динамично и сложно разследване“, което ги е подтикнало да поемат водещата роля.

„Задържаният мъж оттогава е арестуван и по подозрение в извършване, подготовка или подбуждане към терористични актове“, се добавя в изявлението.

78-годишната Уидикомб е бивш министър и депутат от партията „Реформирай Обединеното кралство“

През 2019 г. тя беше избрана в Европейския парламент като член на дясната партия „Брекзит“, водена от Найджъл Фараж. След като Обединеното кралство официално се оттегли от ЕС, тя беше говорител по въпросите на имиграцията на партията.

Има задържан за убийството на Ан Уидикомб

Уидкомб се появи публично за последно в телевизионно интервю по TalkTV миналата сряда сутринта. По време на това телевизионно участие тя яростно защити Фараж след решението му да подаде оставка от парламента и да се кандидатира отново за депутатското си място.