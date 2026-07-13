България

Обвиненият за тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста

Според защитата камионът се е движил с около 90 км/ч и не е превишавал разрешената скорост

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13 юли 2026, 17:45
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О кръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион Ангел Илиев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени, предаде БНТ.

Пред съда Илиев заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камионът е станал неуправляем.

Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“

Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, докато защитата настоя за по-лека мярка.

Адвокатът на обвиняемия поиска и назначаването на допълнителни технически експертизи, които да изяснят причините за катастрофата.

Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”

Според защитата камионът се е движил с около 90 км/ч и не е превишавал разрешената скорост.

Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент.

Припомняме, че при инцидента камионът премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно, където удари два леки автомобила.

Редактор: Николай Киров
Източник: БНТ    
катастрофа АМ Тракия Карнобат
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