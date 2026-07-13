Обвиненият за тежката катастрофа край Карнобат остава в ареста

О кръжният съд в Бургас остави в ареста 56-годишния шофьор на тежкотоварния камион Ангел Илиев, обвинен за тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“ край Карнобат, при която загина 40-годишен мъж, а други двама души бяха ранени, предаде БНТ.
Пред съда Илиев заяви, че причината за инцидента е спукана гума, вследствие на което камионът е станал неуправляем.
Прокуратурата иска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на „Тракия“
Прокуратурата поиска най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, докато защитата настоя за по-лека мярка.
Адвокатът на обвиняемия поиска и назначаването на допълнителни технически експертизи, които да изяснят причините за катастрофата.
Повдигнаха обвинения на шофьора от тежката катастрофа на АМ „Тракия”
Според защитата камионът се е движил с около 90 км/ч и не е превишавал разрешената скорост.
Предстои разследването да установи точните обстоятелства, довели до тежкия инцидент.
Припомняме, че при инцидента камионът премина през разделителната мантинела и навлезе в насрещното платно, където удари два леки автомобила.