ЕС се готви да ограничи социалните мрежи за децата

Е С обмисля уеднаквянане на ограниченията за достъпа до социалните мрежи до навършването на определена възраст, съобщи днес председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Тя отбеляза, че специалистите, с които ЕК се е посъветвала, препоръчват социалните мрежи да останат недостъпни за децата до 13-годишна възраст.

По нейните думи се обмисля възможност за достъп на по-малките деца под надзора на родители или учители, с ограничено време. Според нея това предложение може да бъде представено след края на лятната ваканция.

Фон дер Лайен: ЕС ще предприеме действия срещу социалните мрежи

"Единодушни сме, че трябва да се определи начална възраст за достъпа на децата до социалните мрежи", каза Фон дер Лайен. Тя отбеляза, че според данните от различни проучвания децата прекарват пред екраните на електронните устройства по 4-6 часа дневно, като близо 60 на сто са изпитвали емоционални проблеми онлайн, загуба на сън, депресия, попадали са на вредно съдържание.

"Ще отнеме време за промяна на културата", коментира Фон дер Лайен и даде пример с времето, което бе необходимо за почти пълната забрана на шофирането след употреба на алкохол и за задължително използване на предпазните колани в превозните средства.

Комисията представи днес проучване на "Евробарометър", според което гражданите на ЕС са изключително загрижени от опасностите пред децата в социалните мрежи. Кибертормозът и тормозът тревожат 71 на сто от тях, следвани от страховете от онлайн сприятеляване с цел сексуална експлоатация (70 на сто), излагане на вредно съдържание като насилие, самонараняване или екстремизъм (69 на сто) и злоупотреба с лични данни на деца (69 на сто). Според 60 на сто пристрастяващият дизайн на онлайн платформите е опасен.

Децата и социалните мрежи: Време ли е България да каже „стоп“

Според проучването 63 на сто искат ЕС да въведе общи правила за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи. Данните показват, че 66 на сто от пълнолетните европейци използват социалните мрежи всеки ден, за да получават информация или да следят политическите събития. Общо 44 на сто настояват за справяне с невярната или подвеждащата информация онлайн и за по-строги наказания за незаконно съдържание.