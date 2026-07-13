Съдът пусна обвиняемите от ВиК-Бургас под домашен арест и парична гаранция

А пелативният съд - Бургас измени мерките за неотклонение на двамата обвиняеми по делото, свързано с обществената поръчка за почистване на сондажни кладенци във ВиК - Бургас. Единият е пуснат под домашен арест а другият под парична гаранция.

Двамата обжалваха наложената им от Окръжния съд най-тежка мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Те са обвинени в умишлена безстопанственост. Според прокуратурата с действията си двамата са нанесли щети на дружеството за над 303 хиляди евро. Парите са плащани по обществена поръчка за почистване на сондажи, без реално дейностите да са били извършени, предава кореспондентът на БГНЕС от Бургас.

Съдът отмени определението на Окръжен съд - Бургас, с което изпълнителният директор на дружеството Цветан Мирчев и служителят Илчо Боев бяха оставени с мярка „задържане под стража“.

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Вместо това магистратите постановиха спрямо Цветан Мирчев да бъде взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2 000 евро.

По отношение на Илчо Боев съдът определи мярка „домашен арест“, която ще се изпълнява чрез електронно наблюдение.

Решението беше постановено след като по-рано днес прокуратурата настоя двамата обвиняеми да останат в ареста, а защитата поиска налагането на по-леки мерки за неотклонение.

Според защитата на директора Цветан Мирчев – адвокат Галина Колева, доказателствата по делото категорично не предполагат оставянето им в ареста.

"Смятаме, че трябва да се постанови по-лека мярка и че доказателствата не са за задържане под стража", посочи Колева. На въпрос защо смята, че липсват доказателства за фиктивните сондажи, тя отговори: "Защото така сме преценили адвокатите, че няма такива доказателства". Тя бе категорична, че защитата тепърва ще изисква всякакви експертизи, тъй като делото е в много ранен етап, и подчерта позицията на клиента си, че сондажите реално са били извършени на терен.

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В същия тон пред медиите се изказа и адвокат Пламен Найденов, който защитава служителя на ВиК Илчо Боев. Той изрази недоумение от арестите предвид пълната липса на техническа експертиза към момента.

"В моята практика за първи път виждам да се настоява да се вземат най-тежките ограничителни мерки по отношение на двама човека преди изготвянето на такава експертиза", заяви адвокат Найденов. Според него въпросите дали изобщо е имало сондажи и почиствания са строго специфични и изискват становище от хидроинжинери и експерти по водно строителство. "Свидетелите могат да твърдят всичко, но обективно, когато вещото лице отиде на място и провери, това е меродавното знание, което трябва да бъде сведено до съда", допълни той.

Относно отговорността на Илчо Боев, защитникът беше категоричен, че клиентът му няма общо с физическото отчитане на обектите.

"Неговата работа не е да приема работа, той приема документи", обясни Найденов. По думите му, когато дейността е извършена на терен, тя първо се констатира от началника на съответния район, от хидроинженера и от представител на изпълнителя, и едва тогава документите отиват при Боев.