Свят

Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток

Тръмп: Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен, с или без Иран

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 18:03
Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток
Източник: EPA/БГНЕС

"Ормузкият проток е отворен и ще остане отворен, с или без Иран".

Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

"Възстановяваме иранската блокада, наречена така, защото спира само влизането или излизането на ирански кораби или клиенти. Всички останали държави ще получат справедливо и открито ползване на протока", подчерта Тръмп.

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Президентът на САЩ също така обяви такса от 20% за преминаващите кораби.

"САЩ отсега нататък ще бъдат известни като "Пазителите на Ормузкия проток", но като такива и от съображения за справедливост ще им бъдат възстановени всички разходи, необходими за осигуряване на безопасността и сигурността в тази много нестабилна част от света, в размер на 20% от всички превозени товари. Процесът и формирането ще започнат незабавно", заключи Тръмп.

Изявлението на Доналд Тръмп идва непосредствено след рязката ескалация на напрежението между САЩ и Иран в Персийския залив. През последните дни Техеран атакува търговски кораби и обяви, че Ормузкият проток е "непроходим" без иранско разрешение, а Вашингтон отвърна с масирани въздушни удари по цели в Иран.

По думите на Тръмп, в неделя двете страни са провели 11-часови тайни преговори и дори са постигнали устно споразумение, но иранската делегация в последния момент се е оттеглила и е поискала промени, което е довело до провал на дипломатическите усилия.

Президентът мотивира предложението си за 20-процентна такса върху преминаването през Ормузкия проток с аргумента, че САЩ в продължение на над пет десетилетия са гарантирали сигурността на корабоплаването в региона безвъзмездно, докато други държави са извличали икономически ползи, и че новата мярка трябва да компенсира разходите и риска, поемани от американските военни.

След публикацията на Тръмп пазарите са в шок, цената на петрола сорт Брент скочи с близо 5%.

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Идеята на Тръмп вероятно противоречи на морското право, което гарантира свободното транзитно преминаване през международните проливи и не допуска едностранно налагане на подобни такси.

Освен това Белият дом все още не е представил механизъм как подобна такса би била събирана от частните корабни оператори, нито дали идеята е съгласувана с арабските съюзници на САЩ в Персийския залив, които също разчитат на Ормузкия проток за износа на своя петрол.

Редактор: Николай Киров
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Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток

Тръмп шокира света с такса от 20% за Ормузкия проток

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