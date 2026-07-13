Свят

Променят конституцията на Унгария, за да махнат президента Шуйок

Промените ще възстановят и правомощията на Конституционния съд

Николай Киров Николай Киров

13 юли 2026, 16:31
Променят конституцията на Унгария, за да махнат президента Шуйок
Източник: БТА

У нгарските депутати ще гласуват в понеделник промени в конституцията, които да доведат до отстраняването на президента, докато премиерът Петер Мадяр се стреми да отслаби влиянието на бившия премиер Виктор Орбан върху страната.

Мадяр, който спечели убедителна победа през април с обещание за „смяна на режима“ след 16-годишното управление на Орбан, обвини непопулярния президент Тамаш Шуйок и други висши държавни служители, че са „марионетки“ на неговия предшественик.

Опитът за отстраняване на Шуйок идва в момент, когато Мадяр бърза да разгради концентрацията на власт, характерна за обявеното от самия Орбан „нелиберално“ управление.

Правителството на Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария

Партията на Орбан „Фидес“ бойкотира парламентарното заседание в понеделник и определи предложения от Мадяр пакет от 12 конституционни промени като „автократичен“. 

Промените бяха разкритикувани и от правозащитни организации.

„Амнести интернешънъл“ заяви, че Шуйок „има право на надлежна правна процедура“, а „Хюман райтс уоч“ определи поправките като „напомнящи за епохата на „Фидес“.

Юристът Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд на Унгария, заяви, че подобен подход може да бъде оправдан, ако доведе до нов конституционен ред.

„В държава, управлявана от върховенството на закона, подобни извънредни мерки не могат да бъдат използвани, но при Орбан Унгария се превърна в завладяна държава“, каза Бака. Неговият мандат беше прекратен предсрочно през 2011 г. с подобен законодателен акт, след като той изрази опасения относно съдебните реформи на „Фидес“.

В Унгария приеха спорни промени в Конституцията

По думите му държавни служители като президента „са били назначавани не за да ограничават властта на правителството, а за да гарантират политическото оцеляване на предишната система дори след изборна загуба“.

Тъй като партията „Тиса“ разполага с мнозинство от две трети в парламента, Мадяр не се нуждае от подкрепата на опозицията, за да промени конституцията. Социологическите проучвания сочат, че 67% от унгарците искат Шуйок да се оттегли

След изборната си победа Мадяр многократно призова Шуйок да подаде оставка, като заяви, че 70-годишният държавен глава е недостоен за поста.

Президентът настоява, че няма основание да се оттегли, и определя исканията на Мадяр като „неразбираеми“, а предложените промени като недемократични.

Ако поправката бъде приета, но президентът не я подпише в срок от пет дни, Мадяр заяви, че „Тиса“ ще започне процедура по импийчмънт в парламента.

В понеделник той отново обвини Шуйок, че се опитва да забави промените, като отнесе въпроса до Конституционния съд.

Макар правомощията на унгарския президент да са предимно церемониални, Шуйок може да налага вето върху закони или да ги изпраща за преглед в Конституционния съд. Той обаче не може да блокира конституционна поправка.

Шуйок, който преди това оглавяваше Конституционния съд, не беше широко известен, когато през 2024 г. парламентът го избра за петгодишен мандат.

Предложените промени предвиждат и ограничение от 12 години или три мандата за депутатите, което би попречило на няколко известни опозиционни политици да се кандидатират отново.

Депутатът от „Фидес“ Гергей Гуяш подаде оставка като парламентарен лидер на партията в знак на протест, тъй като според предложените правила няма да може да се кандидатира през 2030 г.

Мадяр иска да отстрани президента на Унгария от поста му

Промените ще възстановят и правомощията на Конституционния съд да разглежда бюджетни закони, както и задължителната пенсионна възраст от 70 години за неговите съдии. Така ще бъде отменена поправка от 2013 г., приета по време на управлението на Орбан.

Четирима от общо 15-те действащи членове на съда, които са на възраст над 70 години, ще трябва да напуснат постовете си. Сред тях е и председателят на съда Петер Полт, смятан за съюзник на Орбан.

Пакетът предвижда също създаването на Национална служба за възстановяване и защита на държавни активи, която ще получи широки правомощия за борба с корупцията. Правозащитни организации определяха корупцията като широко разпространена по време на управлението на Орбан.

Редактор: Николай Киров
Източник:  БГНЕС    
Унгария Петер Мадяр Виктор Орбан
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